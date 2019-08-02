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В Сети критикуют список потенциально опасных категорий женщин

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Пользователи шутят, выкладывают фотографии и даже запустили новый хештег в Facebook.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В социальных сетях бурно отреагировали на список из 23 категорий женщин, которые, по мнению Комитета женщин, входят в так называемую группу риска для совершения различных преступлений.

В Facebook запустили хештег #потенциальноопасна. В постах с этой пометкой девушки признаются, что подходят по многим критериям. Мужчины в соцсетях шутят, что боятся возвращаться домой после оглашения списка.

"Мужики, моя жена по 4 пунктам подходит. Сегодня ночую в машине", - написал один из пользователей Facebook.

Под председательством заместителя хокима города, председателя Комитета женщин Дильбар Нажмутдиновой состоялись встречи в 10 районах с представительницами прекрасного пола и семьями в 508 махаллях.

Одинокие и безработные: категории узбекских женщин, склонных к преступлению >>>

По итогам встреч при районных хокимиятах будут созданы рабочие группы, в состав которых войдут "оперативный штаб" и сотрудники районной милиции, а также специалисты по предупреждению преступности из Комитета.

Напомним, что Комитет женщин Узбекистана выделил 23 категории женщин, которые склонны к совершению преступлений.

Узбекские женщины беседуют на улице
AP Photo
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Главная цель Комитета - повышение социально-экономической активности женщин в стране, защиты их прав и законных интересов, а также создание соответствующих жизненных и трудовых условий, поддержка предпринимательских инициатив и недопущение их дискриминации.

Также Комитет будет уделять особое внимание изучению реального состояния гендерных вопросов на местах путем проведения диалога непосредственно с населением, в том числе женщинами.




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