В Сети критикуют список потенциально опасных категорий женщин

Пользователи шутят, выкладывают фотографии и даже запустили новый хештег в Facebook.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. В социальных сетях бурно отреагировали на список из 23 категорий женщин, которые, по мнению Комитета женщин, входят в так называемую группу риска для совершения различных преступлений.

В Facebook запустили хештег #потенциальноопасна. В постах с этой пометкой девушки признаются, что подходят по многим критериям. Мужчины в соцсетях шутят, что боятся возвращаться домой после оглашения списка.

"Мужики, моя жена по 4 пунктам подходит. Сегодня ночую в машине", - написал один из пользователей Facebook.