15:20 03 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Военнослужащий ВС РУз во время состязания кинологов на конкурсе Верный друг АрМИ-2018

Узбекские военные кинологи примут участие в конкурсе в Подмосковье

Минобороны РФ
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0

Зарубежные участники: команды из Беларуси, Казахстана, Алжира и Узбекистана прибыли со своими служебными собаками.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Расчеты военных кинологов из пяти стран посоревнуются в Подмосковье на Международном конкурсе "Верный друг" в рамках юбилейных V Армейских международных игр-2019", сообщает пресс-служба Минобороны России.

Команды-участники прибыли в место проведения конкурса в 470 учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированный в Дмитровском районе Московской области.

Зарубежные участники: команды из Беларуси, Казахстана, Алжира и Узбекистана прибыли со своими служебными собаками.

Военнослужащие размещены в современных казармах, а питание участников организовано в столовой кинологического центра, где подготовлено меню с учетом особенностей национальной кухни.

В свою очередь, служебные собаки помещены в специальные выгулы.

В состав каждой команды входит 10 человек: старший представитель команды, тренер, пять участников, три человека группы обеспечения и пять служебных собак.

Кинологи пройдут четыре этапа: трасса "Дог биатлона" с выполнением стрельбы, продемонстрируют защитную службу, преодолеют 300 метровую полосу препятствий и в составе команды пробегут "Дог биатлон-эстафету".

Торжественная церемония открытия международного кинологического конкурса "Верный друг" произойдет 3 августа.

Теги:
Беларусь, Казахстан, Казахстан, кинолог, собаководы, собака, собака, собаки, военные, Узбекистан, Узбекистан, Россия, Россия



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Фестиваль мороженого в Ташкенте
Розовое, фиолетовое и зеленое: фестиваль мороженого в Ташкенте
Бездомный пес нашел себе новую маму в виде коровы - трогательное видео
Бездомный пес нашел себе новую маму в виде коровы - трогательное видео
Узбекистан на АрМИ-2019
Теперь и в Узбекистане: АрМИ-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054