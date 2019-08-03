Узбекские военные кинологи примут участие в конкурсе в Подмосковье

Зарубежные участники: команды из Беларуси, Казахстана, Алжира и Узбекистана прибыли со своими служебными собаками.

ТАШКЕНТ, 3 авг - Sputnik. Расчеты военных кинологов из пяти стран посоревнуются в Подмосковье на Международном конкурсе "Верный друг" в рамках юбилейных V Армейских международных игр-2019", сообщает пресс-служба Минобороны России.

Команды-участники прибыли в место проведения конкурса в 470 учебный центр служебного собаководства Вооруженных Сил Российской Федерации, дислоцированный в Дмитровском районе Московской области.

Зарубежные участники: команды из Беларуси, Казахстана, Алжира и Узбекистана прибыли со своими служебными собаками.

Военнослужащие размещены в современных казармах, а питание участников организовано в столовой кинологического центра, где подготовлено меню с учетом особенностей национальной кухни.

В свою очередь, служебные собаки помещены в специальные выгулы.

В состав каждой команды входит 10 человек: старший представитель команды, тренер, пять участников, три человека группы обеспечения и пять служебных собак.

Кинологи пройдут четыре этапа: трасса "Дог биатлона" с выполнением стрельбы, продемонстрируют защитную службу, преодолеют 300 метровую полосу препятствий и в составе команды пробегут "Дог биатлон-эстафету".

Торжественная церемония открытия международного кинологического конкурса "Верный друг" произойдет 3 августа.