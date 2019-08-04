Хоким Кашкадарьи извинился перед народом за сносы

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Вслед за хокимом Ферганской области, хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев выступил с публичными извинениями, сообщил Международный пресс-клуб.

Рузиев признал, что в данном вопросе допустил большую ошибку.

"Решение о превращении старого Яккабага в благоустроенное село принято хокимиятом области. В этой ситуации виноваты хокимият области, хокимият района. Приношу стократные, тысячекратные извинения правительству, государству, дорогому народу, уважаемым блогерам, уважаемым журналистам, пострадавшим в этой ситуации предпринимателям и преклоняюсь перед ними", — сказал он.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев публично извинился перед населением Риштана за незаконные сносы.

Хоким Ферганской области публично извинился перед населением - видео >>

В своем выступлении перед населением Риштанского района Шухрат Ганиев отметил, что произошедшее является ошибкой, а все причастные к сносам руководители Риштанского района были отстранены от своих должностей.

Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике хокимов трех областей республики.