18:32 04 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.63
  • EUR9641.71
  • USD8666.71
Поиск
Зафар Рузиев

Хоким Кашкадарьи извинился перед народом за сносы

Международный пресс-клуб
Общество
Получить короткую ссылку
27601

Зафар Рузиев признал, что в вопросе сноса допустил большую ошибку.

ТАШКЕНТ, 4 авг - Sputnik. Вслед за хокимом Ферганской области, хоким Кашкадарьинской области Зафар Рузиев выступил с публичными извинениями, сообщил Международный пресс-клуб.

Рузиев признал, что в данном вопросе допустил большую ошибку.

"Решение о превращении старого Яккабага в благоустроенное село принято хокимиятом области. В этой ситуации виноваты хокимият области, хокимият района. Приношу стократные, тысячекратные извинения правительству, государству, дорогому народу, уважаемым блогерам, уважаемым журналистам, пострадавшим в этой ситуации предпринимателям и преклоняюсь перед ними", — сказал он.

Хоким Ферганской области Шухрат Ганиев публично извинился перед населением Риштана за незаконные сносы.

Хоким Ферганской области публично извинился перед населением - видео >>

В своем выступлении перед населением Риштанского района Шухрат Ганиев отметил, что произошедшее является ошибкой, а все причастные к сносам руководители Риштанского района были отстранены от своих должностей.

Напомним, вчера Шавкат Мирзиёев подверг жесткой критике хокимов трех областей республики. 

Теги:
Кашкадарьинская область, снос дома, Узбекистан, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Розовое, фиолетовое и зеленое: фестиваль мороженого в Ташкенте
Узбекистан представил свой национальный стенд на АрМИ—2019
Узбекистан представил свой национальный стенд на АрМИ—2019 - видео
Узбекистан на АрМИ-2019
Теперь и в Узбекистане: АрМИ-2019

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054