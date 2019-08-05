Трагедия "Пахтакора-79": как возрождали легендарный футбольный клуб

В августе 2019 года исполняется 40 лет со дня авиакатастрофы над Днепродзержинском. Ветераны футбола и родственники погибших игроков вспоминают, как легендарный клуб "вставал на ноги" после трагических событий.

ТАШКЕНТ, 5 авг — Sputnik, Дмитрий Матвеев. Трагедия футбольного клуба "Пахтакор-79" — утрата всесоюзного масштаба. О скорбной дате вспоминают 11 августа далеко за пределами Ташкента и Узбекистана. В это день сразу в нескольких городах пройдут матчи памяти, посвященные этой команде.

Главная встреча состоится на домашнем стадионе команды "Пахтакор" в Ташкенте. На матч прибудут звезды советского футбола из разных республик бывшего СССР. Еще один матч памяти в этот же день пройдет в Петрозаводске.

О том, чем был "Пахтакор" образца 1979 года для спортивной общественности СССР, и кто вызвался возрождать погибшую команду, корреспондент Sputnik Узбекистан поговорил с ветеранами спорта и известными футболистами, чьи родные поехали играть за ташкентскую команду после трагедии.

"Пахтакор" — гроза фаворитов

Вспоминая тот состав ташкентского клуба, многие спортсмены и эксперты в один голос называют его одним из сильнейших даже по меркам СССР, где конкуренция была просто сумасшедшей.

По словам футбольного эксперта Алексея Стрепетова, в 1979 году выступавшем в Первой лиге за ленинградское "Динамо", клуб из Ташкента тогда был крепким середняком, постоянно трепавшим нервы фаворитам. В нынешней РПЛ его можно сравнить с тульским "Арсеналом" или екатеринбургским "Уралом". Однако главным его отличием от остальных команд был неповторимый и самобытный стиль игры.

© Studio21 Экс-игрок "Зенита" и ленинградского "Динамо" Алексей Стрепетов

Ташкентцам прочили высокие результаты в чемпионате, что было особенно важно, учитывая еще и конкуренцию между союзными республиками и их руководителями. Но все надежды на великие победы оборвались в один день.

Роковая ошибка и версии из народа

Авиакатастрофа произошла 11 августа 1979 года в 13 часов 35 минут 38 секунд. На высоте 8 400 метров в небе над Украиной столкнулись два Ту-134 — рейс Ташкент-Гурьев-Донецк-Минск, борт 65816, и рейс Челябинск – Кишинев, борт 65735. Всего на борту двух лайнеров находилось 178 человек, в том числе 17 членов команды "Пахтакор" — 14 футболистов, тренер, администратор и врач.

По официальной версии, причиной трагедии оказались ошибки неопытного диспетчера, который не смог развести самолеты в небе. Впрочем, в то время активно обсуждались и другие возможные обстоятельства трагедии. Одни заявляли о присутствии в небе над Днепродзержинском литерного борта, который мог стать причиной катастрофы, другие и вовсе связывали произошедшее с проходившими в это время военными учениями "Днепр". Так или иначе, большая часть документов по данному делу по сей день находится под грифом "секретно".

В списке погибших - футболисты Юрий Загуменных, Михаил Ан, Равиль Агишев, Олим Аширов, Сирожиддин Базаров, Константин Баканов, Шухрат Ишбутаев, Александр Корченов, Николай Куликов, Владимир Макаров, Сергей Покатилов, Владимир Сабиров, Владимир Федоров, Виктор Чуркин, а также тренер Идгай Тазетдинов, администратор Мансур Талибжанов и врач команды Владимир Чумаков.

По разным обстоятельствам некоторые члены команды не попали на тот злополучный рейс и остались живы. Голкипер Александр Яновский, перед игрой в Минске получивший травму, полетел на день раньше с дублем, Анатолий Могильный опоздал на самолет. Из-за болезни сына не полетел с основным составом Олег Базелевич, также избежал трагической участи массажист команды Анатолий Дворников.

Никаких чартеров – даже на поездах ездили

Для нынешних болельщиков покажется странным, что главный футбольный клуб республики летал обычными регулярными рейсами. Но в то время это было распространенной практикой и не о каких чартерах говорить не приходилось.

По воспоминаниям Александра Стрепетова, в те годы все летали регулярными авиалиниями. Администратор команды просто покупал игрокам билеты на подходящий рейс, и команда летела на гостевую игру. А на матчи из Ленинграда в Москву футболисты и вовсе катались на поездах.

По словам Стрепетова, подобная практика действует и поныне во второй и третьей лигах российского чемпионата. Отдельные команды даже добираются на игры на автобусе, если позволяет расстояние.

"В советское время бывали и задержки рейсов. Порой сутками сидишь и не можешь вылететь. Администраторы клубов иногда сажали футболистов чуть ли не в кабину к пилотам, лишь бы только игроки улетели. Мы, например, очень часто играли во Львове осенью, а из-за туманов там постоянно задерживали рейсы. Аэропорт был почти всегда забит, так наш администратор договаривался с администрацией аэровокзала, чтобы нам выделили какую-то комнатку, чтобы просто вещи положить", — рассказал Алексей Стрепетов.

Тогда не было в спорте и заоблачных гонораров, как сейчас. По словам Алексея Стрепетова, почти все получали фиксированную зарплату, которая была чуть выше среднего оклада советского инженера — примерно 250 рублей. Некоторые наиболее ценные футболисты могли получать и чуть больше, но для этого местным спортивным функционерам приходилось идти на разного рода ухищрения. Например, устраивать игрока еще на одну работу – на завод или в шахту, где он получал дополнительную зарплату. Впрочем, перед московскими властями такие схемы не афишировались.

"Пахтакор" - перезагрузка

После трагедии, в который погиб весь основной состав клуба, Федерация футбола СССР объявила о наборе игроков из других команд в обескровленный "Пахтакор". Команде также предоставили иммунитет, который три года позволял играть в элитном дивизионе советского футбола, вне зависимости от результата.

В клуб пришли 18 новых футболистов: Ренат Файрузов ("Автомобилист", Термез), Владимир Карман ("Актюбинец", Актюбинск), Андрей Якубик ("Динамо", Москва), Петр Василевский ("Динамо", Минск), Сергей Страшненко ("Карпаты", Львов), Анатолий Соловьев ("Локомотив", Москва), Александр Мальцев ("Металлург", Тула), Владимир Эннс ("Нефтяник", Фергана), Нуриддин Амриев ("Памир", Душанбе), Сергей Башкиров ("Спартак", Москва), Валерий Глушаков ("Спартак", Москва), Зураб Церетели ("Торпедо", Кутаиси), Владимир Нечаев ("Черноморец", Одесса), Михаил Бондарев ("ЦСКА", Москва), Тура Шаймарданов ("Янгиер", Гулистан), Вячеслав Ким ("Янгиер", Гулистан), Юрий Чуркин ("СКА", Ростов-на-Дону) и Александр Волков ("Торпедо", Москва).

© Корё сарам Футболист Михаил Ан

На позицию главного распасовщика "Пахтакора" Михаила Ана, выступавшего под номером "8", в команду пришел дядя известного российского футболиста Дениса Глушакова – Валерий.

“Он рассказывал, что в Ташкенте их встречали очень доброжелательно. Когда их представляли команде и болельщикам, то руководитель Узбекской ССР Шараф Рашидов собственноручно угощал их пловом и лепешками. Только потом дядя узнал, что это проявление высочайшего уважения, но тогда это его очень удивило”, — вспоминает Денис Глушаков.

По словам племянника, у Валерия Глушакова остались самые теплые воспоминания о карьере в узбекистанском клубе. Он вспоминал, что местные власти часто делали игрокам какие-то подарки.

© Sputnik / Григорий Сысоев Денис Глушаков на тренировке перед матчем Кубка конфедераций

Как и большинство из футбольного "десанта", Валерий Глушаков в Ташкенте не задержался, отыграв за команду только один сезон. Самым преданным "Пахтакору" легионером оказался Андрей Якубик, отыгравший за этот клуб 119 матчей и забивший 66 голов.

В том роковом для ташкентской команды сезоне "Пахтакор" набрал 30 очков и занял 9 место среди 18 коллективов. В следующем сезоне, когда многие игроки покинули клуб, ташкентцы заняли 16-ю строчку, остановившись в шаге от формального вылета (высшую лигу покидали команды, занявшие два последних места). И лишь в 1981-м году "Пахтакор" сохранил прописку в высшем футбольном дивизионе Союза благодаря своему исключительному праву. В тот год ташентцы оказались слабее остальных команд.

После серьезного турнирного успеха 1982 года, когда "Пахтакор" взлетел сразу на шестую строчку, было более скромное 10-е место в сезоне 83, а затем и вылет из "вышки" в 1984-м. Вернулась команда из Узбекистана в главное первенство Союза в самый последний год существования СССР – в 1991-м году. В заключительном первенстве ташентцы заняли 14-е место.

Кто знает, как бы сложилась судьба узбекского клубного футбола, если бы не роковое пересечение траекторий двух лайнеров в августовском небе над Днепродзержинском. Но память о легендарной команде жива и поныне.