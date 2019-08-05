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Колючая проволока

В МВД Узбекистана рассказали, куда переведут осужденных из колонии Жаслык

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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В настоящее время в тюрьме пребывают 395 осужденных.

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik. Отбывающие наказание в Жаслыке будут переведены в колонии, расположенные вблизи к месту проживания осужденных до ареста, это поможет их семьям и близким сэкономить деньги и время. Об этом заявил представитель МВД Узбекистана Бахромбек Адылов во время пресс-конференции с журналистами.

На данный момент в тюрьме находятся 395 осужденных. По словам представителя МВД, из-за того, что в международном сообществе о тюрьме ходили "неприятные слухи", ее решили закрыть.

Тюрьма.
© Sputnik / Алексей Куденко
Исторический момент: колония Жаслык ликвидируется

Уточняется, что при Министерстве внутренних дел будет создана комиссия по вопросу ликвидации тюрьмы. 

Напомним, постановление о ликвидации специализированной колонии по исполнению наказания №19 Министерства внутренних дел Каракалпакстана в поселке Жаслык в Кунградском районе подписал президент республики Шавкат Мирзиёев.

Жаслык - пустынный район Узбекистана, где нет автотрасс и куда можно проехать только по железной дороге, известен своим суровым климатом, так как летом температура воздуха здесь поднимается свыше +50 градусов, а зимой опускается ниже -20.

Узбекская колония Жаслык в Кунградском районе Каракалпакстана была построена в 1999 году и являлась самой современной колонией. По данным МВД республики, десять процентов заключенных – члены запрещенных государством религиозных организаций, а также ряд противников режима, обвиняемых в покушении на конституционный строй.

Теги:
Тюрьма, Колония, Узбекистан



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