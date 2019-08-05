Telegram-бот поможет экспортерам вернуть НДС

Главная цель такого нововведения - оказать практическую помощь при возврате суммы превышения по налогу на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения нулевой ставки.

ТАШКЕНТ, 5 авг - Sputnik. Министерство финансов запустило Telegram-бот для поддержки экспортеров, сообщили в пресс-службе министерства.

Главная цель такого нововведения - оказать практическую помощь при возврате суммы превышения по налогу на добавленную стоимость, образовавшейся в результате применения нулевой ставки.

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Бот напомнит порядок подачи заявления о возврате средств, даст информацию о перечне необходимых документов и расскажет о том, как будет выполняться процедура возврата. Для отправки обращения необходимо будет отправить и подтвердить ИНН, а также информацию о компании.

Ранее мы рассказывали, как специальный Telegram-бот помог правоохранителям прекратить незаконную вырубку деревьев.

В Ташкентское городское Управление экологии и охраны окружающей среды поступил сигнал о вырубке деревьев на Юнусабаде.

После сигнала сотрудники провели оперативную проверку, в результате которой установили, что в махалле "Биллур" ннезаконно вырубили 11 деревьев. Рубка производилась ООО "МЕТИН КОММУНАЛ СЕРВИС".