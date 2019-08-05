Узбекские производители школьной формы рискуют остаться без штанов

С 2019-2020 учебного года в Узбекистане хотели ввести единую школьную форму. Текстильщики даже пошили одежду, однако власти республики отложили сроки на пять лет. Так производители в один миг лишились покупателей.

ТАШКЕНТ, 5 авг – Sputnik, Дильшода Рахматова. Школьная форма в Узбекистане - один из наиболее актуальных и нерешенных вопросов.

Сначала в обществе много спорили о том, нужна ли единая форма в образовательных учреждениях. Затем граждане были недовольны высокой стоимостью одежды.

Учитывая, что в республике имеются другие насущные проблемы, власти решили не спешить с введением обязательной школьной формы. Теперь она появится в стране с 2024 года, что, безусловно, порадовало многодетные семьи. Однако до решения отложить внедрение школьной формы, местные производители уже успели пошить тысячи комплектов.

Корреспондент Sputnik Узбекистан приняла участие в промо-акции "Узтекстильпром" на площади Пушкина в Ташкенте: изучила общественное мнение о качестве школьной формы и побеседовала с предпринимателями.

Почему понадобилась школьная форма?

Предложение ввести единую форму было инициировано Шавкатом Мирзиёевым три года назад. Глава государства тогда подчеркнул, что ученики не должны отличаться друг от друга, между ними необходимо искоренить социальное неравенство.

Спустя несколько дней после вступления президента экс-министр народного образования Улугбек Иноятов объявил, что к следующему учебному году будет выпущено не менее 8-10 моделей с учетом мнений специалистов легкой промышленности, модельеров и родителей.

В октябре 2017 года были представлены первые образцы. Выбранные модели начали тестировать в феврале 2018 года в школе № 91 Ташкента и № 4 в Сырдарьинской области.

В августе 2018 года школьная форма была утверждена и должна была стать обязательной с 2019-2020 учебного года.

В мае 2019 года заместитель директора Агентства информации и массовых коммуникаций Саида Мирзиёева заявила: "….отдельные школы находятся в тяжелых условиях, многие из них нуждаются в ремонте, ощущается нехватка учебников, книги очень низкого качества, в некоторых школах дети учатся в три смены. В этом году намечается переход на единую школьную форму. Мы думаем, что до тех пор, пока имеющиеся недостатки не будут устранены, требовать обязательную форму преждевременно".

Позже министр народного образования Шерзод Шерматов заявил, что срок введения формы отложен до 2024 года. Школьная форма будет поэтапно внедряться в образовательных учреждениях республики.

Форму пошили, а сроки отложили

Введение формы отложили, но местные производители уже пошили сотни тысяч форм по утвержденному образцу.

После тестирования обязательной формы в двух школах республики, с учетом предложений родителей были выбраны модели по возрастным категориям – для 1-х и 6-х, 7-х и 11-х классов. На 221 предприятии было начато производство этих форм.

По словам главного специалиста "Узтекстильпром" Замиры Юнусовой, в целях обеспечении учеников новой формой в некоторых областях пришлось создавать или расширять существующие предприятия.

Но сегодня почти все товары, выпущенные этими предприятиями, не продаются из-за того, что сроки введения формы отложили.

Мнение покупателей

На площади Пушкина собрались текстильщики не только из Ташкента, но и Сурхандарьи, Ферганы и Намангана, чтобы продемонстрировать свою продукцию.

Образцы имеют почти одинаковый дизайн: форма учеников начальной школы пошита из клетчатой ткани синего цвета. Для девочек продаются юбки, жилетки и бомберы, а для мальчиков - брюки, жилетки и бомберы. Цены разные, некоторые предприниматели продают форму для начальной школы от 160 тысяч сумов, а другие реализуют ее за 180 тысяч сумов. Форма для учеников старших классов стоит до 240 тысяч сумов. Потребитель может выбрать то, что ему нравится с точки зрения пошива и качества ткани.

Возможно, что о промо-акции объявили слишком поздно, и людей на мероприятии было не так много, как ожидалось.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Выставка школьной формы прошла в Ташкенте

Подхожу к одному из прилавков, где стоит женщина, тщательно рассматривающая юбку. "Вам нравится форма?", - спрашиваю у нее. Она словно ждала этого вопроса, раздраженно в свою очередь обращается с вопросом: "Нет, вы видели эти формы? Пошив юбки кривой, разве так шьют?", и бурча себе под нос "чего еще можно ожидать от своих", переходит к соседнему стеллажу с женской обувью. Продавец пока еще не уловивший раздраженного настроя покупательницы, начал хвалить свой товар, говоря, что у этой обуви один недостаток: она сшита из чистой кожи. Женщина опять пристально рассмотрев товар, выносит вердикт: "Подошва слишком низкая, у ребенка с плоскостопием могут появиться боли от такой обуви". После чего она покидает выставку.

Иду к следующему прилавку. Там женщина с двумя дочерьми интересуется тканью, из которой сшита форма. Из её беседы с продавцом узнаю, что для новой формы ткань под названием "Парламент Евро" завозят из Китая, материал для формы младших классов состоит почти из 70% хлопка, не светится после глажки, отвечает всем гигиеническим требованиям. "Вам форма сама нравится?", - спрашиваю у молодой женщины.

"Знаете, по качеству эта ткань напомнила мне форму времен СССР. Мы ее стирали множество раз, а цвет не менялся. Мне нравится, да и 180 тысяч сумов за костюм-тройку - это не слишком дорого”, - ответила она.

© Sputnik / Дильшода Рахматова. Школьная форма

И так далее во время беседы с продавцами выясняю, что не вся форма пошита из китайской ткани, среди них есть формы, которая произведена из ткани узбекского происхождения. Разница между формой из местной и китайской тканью составляет почти 20-30 тысяч сумов.

Почему форма не может найти своего покупателя?

Перед завершением мероприятия поспешила к участникам акции, которые начали обратно упаковывать свою продукцию. Большинство из них с сожалением признались, что не смогли сегодня продать ни одной формы.

Предприниматели говорят, что школьную форму не удается реализовывать не только на этой ярмарке, но и на рынках.

Например, по мнению предпринимателя из Ташкента Гульмиры Бекмирзаевой, отсрочку введения единой форму люди восприняли, как отмену. И теперь даже школы, которые заранее оплатили пошив формы, забирают деньги обратно.

"Моя компания выпустила около 50 тысяч комплектов школьной формы. Если посчитать, что стоимость одного экземпляра составляет 100 тысяч сумов, вы поймете, что речь идет о миллиардах. Деньги принадлежат не мне одной: несколько семей вложили в это дело свои сбережения. Вы можете спросить не только меня, но и любого из предпринимателей, которые пришли сюда, чтобы обеспечить исполнения решения о школьной форме, некоторые предприятия создали 50, а другие - до 200 рабочих мест. Однако сегодня мы зашли в тупик. Мы были вынуждены уволить сотрудников, потому что наша продукция не востребована", - говорит она.

По словам Бекмирзаевой, у людей есть сомнения относительно того, нужно ли покупать черно-белую форму или уже утвержденные новые образцы.

"Если мы не продадим товар в течение сентября-октября, наша задолженность перед работниками возрастет. Они будут юридически правы, если станут жаловаться на задержки зарплаты. Мы очень переживаем по этому поводу", - добавила предприниматель.

Сурхандарьинский бизнесмен Абдувохид Ташбаев в беседе с корреспондентом Sputnik тоже подтверждает, что люди посчитали, что форму отменили. Его компания пошила 30 тысяч комплектов ученической формы, а по состоянию на 4 августа было продано только 500 костюмов.

"То что директорам школ запрещено вмешиваться в вопрос продажи формы, хорошо. Но люди должны же знать о форме, которые мы производим?! Август только наступил, и нашу форму, возможно, мы еще продадим, но думаю, что для этого нужен небольшой толчок от правительства", - поясняет предприниматель.

Ташбаев подчеркивает, что правительственные решения играют важную роль в реализации продукции.