Минздрав прокомментировал сообщения о вспышке кори в Самарканде

Ранее местное издание сообщило о возможном росте числа заболевших корью в области.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. Министерство здравоохранения Узбекистана отреагировало на сообщения о вспышке кори в Самарканде.

"Самаркандский вестник" в понедельник сообщил о возможном росте числа заболевших корью в области. По данным автора публикации, власти и медики замалчивают информацию об этом.

В Минздраве заявили, что случаи заболевания корью находятся под контролем врачей в Самарканде и по всей территории страны.

"В нашей стране не наблюдается неблагополучная ситуация по заболеваемости корью. Эпидемиологическое состояние находится под контролем", — говорится в заявлении Минздрава.

По данным министерства, с января по 5 августа в Самаркандской области с подозрением на корь были проверены 419 человек, вирус подтвержден у 29 больных.

"Основной причиной заболеваемости корью в Самаркандской области тоже является завоз вируса кори из-за рубежа. Смертельных случаев не зарегистрировано", — добавили в министерстве.

Напомним: Узбекистан в прошлом году получил сертификат Всемирной организации здравоохранения об элиминации (устранении) кори и краснухи.

В марте ЮНИСЕФ заявил о росте заболеваемости корью в мире, в том числе в странах, ранее объявленных свободными от кори. Так, в Узбекистане, по данным Фонда, в прошлом году было выявлено 17 случаев этого заболевания.

Корь — острое инфекционное вирусное заболевание, передается воздушно-капельным путем. Основным фактором снижения заболеваемости является вакцинация.