Власти Узбекистана помогут молодым соотечественникам за рубежом

Как следует из документа, в Узбекистане создадут Консультативный совет Всемирной ассоциации молодежи. Уже утвержден его состав и разработана программа мер по поддержке и повышению эффективности деятельности ассоциации.

ТАШКЕНТ, 6 авг - Sputnik. Принято постановление Правительства "О мерах по поддержке и повышению эффективности деятельности Всемирной ассоциации молодежи Узбекистана" (№649, 05.08.2019 г.), сообщает Telegram-канал Правовая информация.

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Как следует из документа, в Узбекистане создадут Консультативный совет Всемирной ассоциации молодежи. Уже утвержден его состав и разработана программа мер по поддержке и повышению эффективности деятельности ассоциации.

Одна из основных задач совета - сделать Ассоциацию помощником и опорой для молодежи Узбекистана за рубежом, многие представители которой выехали за границу для обучения или работы, а кто-то находится вдали от дома по другим причинам.

Каждые шесть месяцев совет будет отчитываться перед Администрацией президента и правительством.

Ежеквартально планируется проводить "Дни открытых диалогов с молодежью", а также организовать фестиваль "Молодые соотечественники".

Для оказания помощи по вопросам, входящим в компетенцию Ассоциации, запустят круглосуточный телефон доверия и специальный веб-портал.