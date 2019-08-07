В Ташкенте пройдет Кубок Евразии по интеллектуальным играм

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. В эти выходные, 10 и 11 августа, в Ташкенте состоится III Кубок Евразии по интеллектуальным играм, организованный Международным фондом Шодиева, сообщает "Афиша.уз".

В Wyndham Hotel Tashkent пройдут турниры по спортивной версии знаменитой игры "Что? Где? Когда?", индивидуальный турнир "Своя игра" и набирающая популярность командная викторина "Хамса".

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Планируется участие команд из России, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана, Германии и Латвии.

Лучшие игроки будут отстаивать честь страны уже на чемпионате мира в Баку.

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Напомним, спортивная версия игры "Что? Где? Когда?" отличается от телевизионной: в ней одновременно играют несколько команд, а ответы сдаются письменно. В рамках турнира знатокам будет задано 72 вопроса и победителем станет команда, которая даст наибольшее количество правильных ответов.