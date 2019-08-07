Жар костей не ломит: как теперь будут работать кондиционеры в автобусах

Согласно новым данным, примерно с 09.00 до 18.00 часов кондиционер должен работать стабильно и создавать легкую прохладу в салоне автобуса.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. После многочисленных жалоб народа по поводу неработающих кондиционеров в пассажирских автобусах пресс-служба "Тошшахартрансхизмат" пояснила ситуацию.

По словам пресс-службы, был утвержден новый регламент по использованию охладительной техники в автобусах.

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Теперь при температуре воздуха от 30 до 35 градусов тепла водителям рекомендовано включать кондиционеры и самостоятельно следить за температурой в салоне автобуса, которая не должна опускаться до 8 градусов.

"Температура воздуха в салоне должна быть на 5 - 6 градусов ниже температуры на улице. Все это делается ради обеспечения безопасности наших дорогих пассажиров, а также для того, чтобы уберечь их от переохлаждения в автобусах", - добавили в пресс-службе.

Согласно новым данным, примерно с 09.00 до 18.00 часов кондиционер должен работать стабильно и создавать легкую прохладу в салоне автобуса.

Также "Тошшахартрансхизмат" напомнили, что открывать форточки и люки в салоне пассажирского автобуса самостоятельно при работающем кондиционере категорически запрещается.

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Напомним, еще в марте автопарки Ташкента получили 30 автобусов фирмы MAN с большей вместимостью пассажиров и встроенными кондиционерами.

Автобусы MAN также нанесут меньший вред экологии города, так как работают на сжатом газе в отличие от аналогичных моделей с дизельными двигателями.