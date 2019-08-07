На Курбан-хайит общественный транспорт Ташкента начнет работу раньше

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В день празднования Курбан-хайита, 11 августа, автобусы в Ташкенте начнут работу в 04.30 утра. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".

Ответственные сотрудники компании будут дежурить около столичных мечетей с 05.00 до 08.00. Они будут следить за ситуациями на дорогах и тем, чтобы верующие успели к началу молитвы.

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Курбан-хайит — самый значимый праздник ислама. Он отмечается через 70 дней после окончания поста в память жертвоприношения, совершенного пророком Ибрагимом во имя Аллаха.

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