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Один из куполов мечети Шейха Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа

На Курбан-хайит общественный транспорт Ташкента начнет работу раньше

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Праздничный намаз в столичных мечетях начнется в 05.45 утра.

ТАШКЕНТ, 7 авг — Sputnik. В день празднования Курбан-хайита, 11 августа, автобусы в Ташкенте начнут работу в 04.30 утра. Об этом сообщили в пресс-службе "Тошшахартрансхизмат".

Ответственные сотрудники компании будут дежурить около столичных мечетей с 05.00 до 08.00. Они будут следить за ситуациями на дорогах и тем, чтобы верующие успели к началу молитвы.

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Курбан-хайит — самый значимый праздник ислама. Он отмечается через 70 дней после окончания поста в память жертвоприношения, совершенного пророком Ибрагимом во имя Аллаха. 

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Теги:
общественный транспорт, праздник, Узбекистан, Ташкент, Курбан-хайит



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