Узбекистан попал в список стран с высоким дефицитом воды

Недостаток воды – одна из самых серьезных проблем, влияющих на здоровье жителей любого региона.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Узбекистан находится на 25-м месте в рейтинге стран с высоким дефицитом воды, сообщает Институт мировых ресурсов.

Другие страны Центральной Азии заняли 32-е место (Кыргызстан), 51-е место (Таджикистан), 60-е место (Казахстан), а вот Туркменистан стал самой маловодной страной в ЦА, расположившись аж на 15-й строчке рейтинга.

Критический дефицит воды наблюдается в Катаре (1-е место), Израиле (2-е место) и Ливане (3-е место).

Напомним, еще в начале июня Организация Объединенных Наций указала на недостаток питьевой воды в мире.

ООН указала на дефицит воды в мире >>

Сегодня более двух миллиардов человек лишены доступа к безопасной и недорогой питьевой воде.

Кроме того, миллиарды людей по-прежнему нуждаются в доступе к элементарным предметам гигиены – туалету и средствам для мытья рук.

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По мнению специалистов, при нынешних тенденциях вряд ли удастся искоренить эту проблему к 2030 году.

Недостаток воды – одна из самых серьезных проблем, влияющих на здоровье жителей региона.