На Курбан-хайит метро Ташкента заработает с полпятого утра

Праздничный намаз в мечетях узбекской столицы начнется в 05.45 утра.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. В день празднования Курбан-хайита, 11 августа, метро Ташкента начнет работу в 04.30 утра. Об этом сообщили в пресс-службе "Узбекистон темир йуллари".

Уточняется, что поезда начнут курсировать раньше времени на всех линиях.

Ранее в "Тошшахартрансхизмат" также сообщили, что 11 августа столичные автобусы пустят в 4.30 утра.

Курбан-хайит — самый значимый праздник ислама. Он отмечается через 70 дней после окончания поста в память жертвоприношения, совершенного пророком Ибрагимом во имя Аллаха.