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Эльмира Баситханова, заместитель министра здравохранения

Эльмира Баситханова разобралась с проблемами матерей-одиночек

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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По словам Комитета женщин, матери-одиночки, устроившие акцию протеста, были трудоустроены.

ТАШКЕНТ, 8 авг - Sputnik. Глава Комитета женщин Эльмира Баситханова побывала в Нукусе, где матери-одиночки устроили митинг, и заявила, что все проблема улажены, сообщается на официальном сайте.

"Проблема женщин с жильем была решена. Женщины были трудоустроены. Также дети женщин были устроены в музыкальную школу", — отметили представители Комитета женщин.

Напомним, 1 августа на площадь Свободы перед музеем Савицкого вышли женщины, которые выразили свой протест в адрес властей, которые, по их мнению, не поддерживают бедные семьи, одиноких матерей, а также не предоставляют пособия по безработице и не обеспечивают пособиями по уходу за ребенком.

Акция протеста женщин в Нукусе: Эльмира Баситханова выехала на место >>

Затем к девушкам подошли сотрудники Нацгвардии, которые избили их и доставили в ОВД, где в итоге оштрафовали на несколько миллионов сумов и заставляли дать признательные показания.

Эльвира Батисханов сразу же отправилась в Нукус, чтобы уладить все проблемы.

Теги:
Комитет женщин Узбекистана, дети, ребенок, мать, Нукус, Узбекистан, Узбекистан



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