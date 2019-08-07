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Эльмира Баситханова, заместитель министра здравохранения

Акция протеста женщин в Нукусе: Эльмира Баситханова выехала на место

Sputnik / Дильшода Рахматова
Общество
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Женщины выразили протест по поводу того, что власти не поддерживают бедные семьи, одиноких матерей, а также не предоставляют пособия по безработице.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Председатель Комитета женщин Узбекистана Эльмира Баситханова в Нукус, где женщины устроили акцию протеста в поддержку матерей-одиночек, сообщается на официальном сайте.

По сообщениям СМИ, 1 августа на площадь Свободы перед музеем Савицкого вышли женщины, которые выразили свой протест в адрес властей, которые, по их мнению, не поддерживают бедные семьи, одиноких матерей, а также не предоставляют пособия по безработице и не обеспечивают пособиями по уходу за ребенком.

Судя по фото, которые появились в Сети, надписи на плакатах у женщин гласили: "Мы объявили голодовку!", "Кто слушает маму-одиночку", "Женский комитет - нет!" и "Уважать Конституцию".

Как пишут местные СМИ, затем к девушкам подошли сотрудники Нацгвардии, которые избили их и доставили в ОВД, где в итоге оштрафовали на несколько миллионов сумов и заставляли дать признательные показания.

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По словам Комитета женщин, Эльвира Баситханова направляется в Нукус, чтобы помочь женщинам и изучить все факты.

Напомним, в июне Нацгвардия арестовала нескольких девушек, которые пытались попасть в Комитет женщин. 

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Двух женщин приговорили к трем суткам административного ареста, еще двух – к 10 суткам.

В пресс-службе Национальной гвардии заявили, что несколько девушек, собравшись у Комитета женщин, пытались остановить кортеж президента.

 

Теги:
права женщин, женщина, Комитет женщин Узбекистана, Нукус, Узбекистан, Узбекистан



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