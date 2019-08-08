Власти ограничили строительство в исторической части Шахрисабза

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Вести строительные работы в исторической части Шахрисабза теперь можно только после одобрения Центра всемирного наследия ЮНЕСКО. Это предусмотрено постановлением Кабмина Узбекистана.

Документом утверждена программа комплексного развития города на 2019-2020 годы. В соответствии с ним, в Шахрисабзе будут реализованы 157 инвестиционных проектов общей стоимостью 867,6 миллиарда сумов по шести направлениям. В том числе 64 проекта — в сфере услуг (313,8 миллиарда сумов), 24 — в сфере промышленности (304,4 миллиарда сумов), 28 — в инженерно-коммуникационной сфере (133,5 миллиарда сумов).

Исторический центр Шахрисабза в июле 2016 года был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой из-за проводимых там демонтажных и строительных работ.

В начале июля в Баку состоялось заседание 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой было решено, что город останется в списке. Узбекская сторона обязалась в течение двух лет составить проект плана восстановления города.

Возраст исторического центра Шахрисабза превышает две тысячи лет. Там расположены архитектурные памятники и древние кварталы, которые относятся ко времени правления Амира Темура и темуридов в XIV–XV веках.