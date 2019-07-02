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Узбекистан пообещал ЮНЕСКО разработать план восстановления Шахрисабза

© Wikipedia / Ljuba brank
Культура
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В начале текущего года СМИ сообщали о подготовке проекта документа об исключении Шахрисабза из Списка всемирного наследия.

ТАШКЕНТ, 2 июл – Sputnik. Комитет ЮНЕСКО в ходе 43-й сессии в Баку решил оставить Шахрисабз в Списке Всемирного наследия, находящегося под угрозой. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Ирина Генцлер
© Foto : Из личного архива Ирины Генцлер
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В свою очередь, узбекская сторона обязалась в течение двух лет составить проект плана восстановления города. В заседании, прошедшем в Азербайджане, участвовала делегация республики во главе с заместителем премьер-министра Азизом Абдухакимовым.

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Во время сессии в Баку был принят документ с конкретными рекомендациями по дальнейшему развитию города.

Кроме того, в ЮНЕСКО поприветствовали меры Узбекистана по защите объектов всемирного наследия, в том числе постановление правительства о приостановке всех строительных работ в исторических городах.

Напомним, в начале текущего года появилась информацию о подготовке проекта документа об исключении Шахрисабза из Списка всемирного наследия. Однако МИД Узбекистана опроверг это сообщение.

В июле 2016 года исторический центр Шахрисабза был включен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, из-за проводимых там демонтажных и строительных работ.

Теги:
Баку, Шахрисабз, ЮНЕСКО, Узбекистан



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