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Снос дома

Скандалы со сносами в Узбекистане: хокимам трех областей дали шанс исправиться

© Sputnik / Евгений Биятов
Общество
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Ранее президент республики жестко раскритиковал деятельность хокимов Кашкадарьи, Хорезма и Ферганской области за грубые нарушения, связанные со сносом объектов недвижимости и изъятием земельных участков.

ТАШКЕНТ, 8 авг — Sputnik. Хокимы Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей Узбекистана не будут уволены — им предстоит исправить ошибки, допущенные на ответственных постах. 

Снос недвижимости в Узбекистане — один из самых острых вопрос в последнее время. После нескольких случаев проявления недовольства населения президент республики Шавкат Мирзиёев жестко раскритиковал деятельность хокимов Кашкадарьи, Хорезма и Ферганской области.

Хоким Ферганской области публично извинился перед населением - видео
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Хоким Ферганской области публично извинился перед населением - видео
Как отмечается в заявлении Администрации президента и кабмина республики, которое опубликовала Uza.uz, увольнение стало бы для них самым легким выходом из сложившейся ситуации: ответственность и тяжесть предстоящих работ перелегла бы на их преемников.

Мирзиёев поддержал предложение о целесообразности обеспечения личного участия хокимов указанных областей в работе по исправлению допущенных ими ситуаций. Им предстоит восстановить имущественные права граждан и их доверие к власти. 

По итогам года будет проанализирована и оценена деятельность глав всех регионов, в том числе Кашкадарьинской, Ферганской и Хорезмской областей. 

Третьего августа Мирзиёев подписал распоряжение "О дополнительных мерах по безусловному обеспечению гарантий имущественных прав граждан и субъектов предпринимательства". Документом утвержден временный порядок осуществления строительных работ с одобрения премьер-министра.

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Хоким Кашкадарьи извинился перед народом за сносы
Этот порядок будет действовать до принятия постановления правительства об изъятии земельных участков и возмещении убытков собственникам. 

Создана Республиканская координационная рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра, которая в течение двух недель проведет по всей стране инвентаризацию причиненного гражданам и субъектам предпринимательства ущерба, определит его реальный размер исходя из рыночной стоимости, а также установит конкретные источники возмещения долгов перед населением.

Также в заявлении отмечается, что по поручению Мирзиёева за грубые нарушения и превышение должностных полномочий уволены хоким и замхокима по экономике и строительству Риштанского района Ферганской области, хоким, заместитель хокима по строительству и прокурор Яккабагского района Кашкадарьинской области, а также заместитель хокима Ургенча.

Теги:
президент, Узбекистан, хоким



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