Международный конкурс стартапов пройдет в Узбекистане

Победитель получит шанс отправиться в Швейцарию на Seedstars Global и выиграть полмиллиона долларов.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. В Узбекистане снова пройдет Международный конкурс стартапов Seedstars World, сообщает Spot.uz.

Тренинги состоятся 27 и 29 сентября. На конкурсе будет выбран лучший проект, который получит бесплатный доступ на три месяца к Investment Program и представит страну на региональном саммите Seedstars, где авторы-разработчики встретятся с менторами и инвесторами.

Также победитель получит шанс отправиться в Швейцарию на Seedstars Global и выиграть полмиллиона долларов.

Основатели стартапа должны свободно владеть английским языком, их проекту должно быть не более двух лет с финансированием менее 500 тысяч долларов.

Ещё у проекта должна быть технологическая основа, готовый MVP и возможность доказать масштабируемость стартапа.

"Мы очень рады вернуться в Ташкент. Мы находимся в этой экосистеме уже более двух лет и знаем, что в Узбекистане есть компании, разрабатывающие высококачественную продукцию. Мы ищем лучших, чтобы взять их с собой в Швейцарию", — говорит Агахусейн Ахмедов, региональный менеджер по Центральной и Восточной Европе и Центральной Азии в Seedstars.

В мае 2018 года SeedStars впервые пришел в Узбекистан и провел здесь локальный этап конкурса SeedStars Tashkent, отбор на который прошли 11 команд. Победителем стал Express 24.

Напомним, с августа по сентябрь в Ташкенте проходит женский инновационный форум.

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Весь месяц в Ташкентском университете информационных технологий будут проходить учебно-практические занятия (36-часовые) для 160 женщин по направлениям: подготовка мобильных приложений, создание веб-сайта, компьютерный дизайн, разработка программных продуктов.

Также инновационный центр Mirzo Ulugbek организует трехнедельную практику участниц проекта на предприятиях отрасли ИКТ, где выберут лучшую в своем деле.