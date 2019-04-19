Южная Корея поможет Узбекистану в развитии стартапов

В Узбекистане будет применен корейский опыт развития стартап-системы для вхождения республики к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

ТАШКЕНТ, 19 апр - Sputnik. Узбекистан возьмет за основу южнокорейский опыт развития системы стартапов, сообщает Министерство инновационного развития Республики Узбекистан.

Вчера в Ташкенте был подписан меморандум между Министерством инновационного развития Узбекистана и Министерством малого и среднего бизнеса и стартапов Республики Корея.

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В ходе встречи решили, что в Узбекистане будет применен корейский опыт развития стартап-системы для вхождения республики к 2030 году в состав 50 передовых стран мира по рейтингу Глобального инновационного индекса.

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Стороны также договорились об организации участия узбекских представителей малого и среднего бизнеса в конкурсе стартапов K-Startup Grand Challenge в ноябре текущего года, где участники получат возможность консультирования с лучшими корейскими компаниями, участия в семинарах, тренингах, конференциях, нетворкинг-мероприятиях, сотрудничества с индивидуальными менторами.

Победителям конкурса из Узбекистана в течение года будет обеспечена финансовая поддержка для запуска своих бизнес-проектов.

Кроме того, корейская сторона выразила готовность принять в целях обмена опытом в сфере инновационного предпринимательства путем развития малого и среднего бизнеса представителей республики, а также обеспечить методологическую поддержку в формировании стартап-экосистемы в Узбекистане.

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Заключение меморандума о взаимопонимании даст возможность установить сотрудничество в сфере обмена опытом по поддержке и развитию малого и среднего инновационного предпринимательства, содействия партнерским проектам, межведомственному сотрудничеству и сотрудничеству между

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предприятиями в обеих странах, поощрения двусторонних программ сотрудничества, направленных на развитие инфраструктуры бизнеса, инновационной экосистемы и соответствующих услуг, в частности, инкубаторов, кластеров и "бизнес-ангелов", в сфере совершенствования интеграции науки, образования и малого и среднего предпринимательства, а также партнерства между Центром креативной экономики и инноваций Гёнги и Инновационным технопарком "Яшнабад".

Напомним, президент Республики Корея Мун Чжэ Ин 18 апреля прибыл в Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева. В международном аэропорту Ташкента имени Ислама Каримова высокого гостя встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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Переговоры президентов Узбекистана и Южной Кореи состоятся сегодня, 19 апреля, в резиденции Куксарой. На них обсудят перспективы дальнейшего укрепления практического сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной, финансово-технической и гуманитарной сферах.

Ожидается подписание весомого пакета документов, в том числе принятие декларации об особом стратегическом партнерстве между Узбекистаном и Республикой Корея.