Узбекские танкисты вышли в полуфинал на АрМИ

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" на Армейских международных играх. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.
Узбекистанцы показали лучший результат среди 11 стран. Вместе с республикой всего в полуфинал прошли семь команд. Выбыли из конкурса Судан, Зимбабве и Ангола.
Отметим, что узбекские военные впервые участвует в данной дисциплине.
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Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.