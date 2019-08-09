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Танк Т-72Б3 команды армии Узбекистана

Узбекские танкисты вышли в полуфинал на АрМИ

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (21)
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Узбекская команда показал лучший результат, несмотря на то что участвует в "Танковом биатлоне" впервые.

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. Сборная Узбекистана вышла в полуфинал конкурса "Танковый биатлон" на Армейских международных играх. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны республики.

Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
© Sputnik / Алексей Куденко
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Узбекистанцы показали лучший результат среди 11 стран. Вместе с республикой всего в полуфинал прошли семь команд. Выбыли из конкурса Судан, Зимбабве и Ангола.

Отметим, что узбекские военные впервые участвует в данной дисциплине.

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Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (21)
Теги:
военные, Узбекистан



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