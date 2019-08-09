19:16 09 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Срочно:
В Наманганской области сотрудники СГБ и ГТК изъяли 867 смартфонов на общую сумму 1,1 млрд сумов.

Житель Намангана хранил во дворе дома смартфоны на миллиард сумов

© ГТК Узбекистана
Общество
Получить короткую ссылку
106 0 0

Мужчина прятал контрабанду в двух личных автомобилях, припаркованных во дворе.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Узбекские таможенники пресекли контрабанду смартфонов на миллиард сумов. Об этом сообщает пресс-служба ГТК республики.

Сайгак лежит в траве неподалеку от останков другого сайгака
© Sputnik / Вячеслав Бобков
Проводники поезда "Ташкент-Волгоград" незаконно ввезли в РФ рога сайгаков

Правоохранители провели проверку дома жителя Намангана гражданина А.А. В результате в дворе дома в салоне автомобилей Chevrolet Cobalt и Nexia 3 были найдены сотовые телефоны зарубежного производства без каких-либо соответствующих документов.  

Всего инспекторы нашли 867 смартфонов марок Xiaomi Redmi и Huawei на 1 миллиард 100 миллионов 102 тысячи сумов.  

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, ранее СГБ Узбекистана пресекла контрабанду лекарств из Кыргызстана. Сотрудники изъяли нелегальный товар на сумму более 115 тысяч долларов.

Теги:
Наманганская область, Государственный таможенный комитет, контрабанда, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Ситуация около резиденции экс-президента Кыргызстана - фото
Арест Атамбаева: что происходит в Кыргызстане
Все самое главное об аресте Атамбаева - видео
Закон Об оружии в Узбекистане
Оружие в Узбекистане: как купить, носить и применять

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054