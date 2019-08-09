Житель Намангана хранил во дворе дома смартфоны на миллиард сумов

Мужчина прятал контрабанду в двух личных автомобилях, припаркованных во дворе.

ТАШКЕНТ, 9 авг - Sputnik. Узбекские таможенники пресекли контрабанду смартфонов на миллиард сумов. Об этом сообщает пресс-служба ГТК республики.

Правоохранители провели проверку дома жителя Намангана гражданина А.А. В результате в дворе дома в салоне автомобилей Chevrolet Cobalt и Nexia 3 были найдены сотовые телефоны зарубежного производства без каких-либо соответствующих документов.

Всего инспекторы нашли 867 смартфонов марок Xiaomi Redmi и Huawei на 1 миллиард 100 миллионов 102 тысячи сумов.

В настоящее время по выявленному факту правонарушения ведутся таможенные проверки.

Напомним, ранее СГБ Узбекистана пресекла контрабанду лекарств из Кыргызстана. Сотрудники изъяли нелегальный товар на сумму более 115 тысяч долларов.