Счастливое возвращение: история спасения узбекской семьи из Новосибирска

Женщина, не выдержав издевательств своего мужа в Новосибирске, сбежала из дома и обратилась в Консульство Республики Узбекистан за помощью. Читайте счастливую историю спасения в нашем репортаже.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. 3 июля 2019 года в аэропорту города Ташкента приземлился самолет из Новосибирска, из которого в сопровождении сотрудников Центра оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента вышли двое ребятишек – мальчик Махмуд восьми лет и девочка Халида 10 лет (имена изменены).

Детишки жили с родителями в российском городе и росли в сугубо консервативной среде, намного отличающейся от нашей повседневной жизни. Махмуд рассказал о том, как они учились у своего отца. Учились самому главному – по мнению их родителя – религии. Что такое школа, детский сад, друзья, игры, развлечения – этого дети не знали. Но зато очень хорошо были осведомлены о роли мужчины и женщины в Исламе. Бывали случаи, когда отец на глазах у детей часто избивал и истязал их мать.

Женщина, не выдержав издевательств своего мужа, сбежала из дома и обратилась в Консульство Республики Узбекистан в городе Новосибирск.

В Консульстве она рассказала о своей страшной жизни и умоляла отправить ее домой. Усилиями Генерального Консульства Республики Узбекистан в Новосибирске она была возвращена на Родину.

После ее обращения сотрудники Консульства совместно с органами опеки и полиции Новосибирска изъяли детей из рук отца и поместили в Центр социальной поддержки семьи и детей "Семья" в городе Новосибирске, а уже оттуда их отправили домой в Узбекистан.

Как выяснилось, у Махмуда и Халиды также был старший брат Абдураззак, которого не удалось привезти в Узбекистан по причине отсутствия у него документов, удостоверяющих личность, даже свидетельства о рождении у мальчика нет.

На данный момент совместно с Консульством и органами опеки рассматривается вопрос об оформлении этому мальчику всех необходимых документов для возвращения на Родину.

Комитет женщин помог узбечке, пострадавшей от насилия китайского мужа >>

Сейчас, немного ожившие и с любопытством разглядывающие все вокруг, малыши понемногу стали общаться со своими сверстниками в Центре. Халида больше молчит, лишь изредка вставляет реплики в речь брата.

Она, кажется, еще до конца не осознала всего происходящего, хотя в ее глазах появился блеск. Может, из-за проблем со здоровьем молчит она, а может – из-за сильного влияния отца, перед которым она испытывала чувство страха.

Беседовавший с детьми психолог Центра оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента отметила, что дети не особо вспоминают о своей матери и не скучают по ней. Это означает, что эмоциональная связь с женщиной, подарившей им жизнь, потеряна.

На сегодняшний день в Центре оказания социально-правовой помощи несовершеннолетним ГУВД Ташкента проводится ряд мероприятий по оказанию полной реабилитации и социализации детей в обществе, также рассматривается вопрос об их дальнейшем жизнеустройстве, о привлечение их к учебно-образовательному процессу.

Наше государство обеспечивает детей всем необходимым и предоставляет им полную безопасность.