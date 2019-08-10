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Мужчина работает за компьютером

Для жителей Ташкента открыт новый портал "Мой голос"

CC0 / Pixabay
Общество
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Активное участие на портале будет поощряться баллами, которые можно обменять на сувениры.

ТАШКЕНТ, 10 авг - Sputnik. Для граждан Ташкента появился новый портал "Мой голос", где люди смогут высказать мнение по общественным  вопросам и проголосовать за городские инициативы, сообщает хокимият.

На портале mo.tashkent.uz доступно несколько разделов: "Городские новинки" с информацией о проделанной столичными властями работе, "Афиша" с планирующимися и уже проведенными мероприятиями, "Опросники", где жители могут проголосовать за изменения в городе и поделиться идеями.

Активное участие будет поощряться баллами, которые можно обменять на сувениры, одежду, электронику и билеты на мероприятии.

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Напомним, недавно в Узбекистане общенациональное движение "Юксалиш" сообщило о запуске онлайн-платформы Jamoatchilik ("Общественность"), разработанной совместно с центром "Стратегия развития". 

Сайт создан для оперативного реагирования на предложения, запросы, проблемы граждан и своевременного их решения.

 

Теги:
Узбекистан, Узбекистан, Ташкент, Ташкент



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