На столичной улице Бешкайрогоч появилась новая разметка

Впоследствии такую разметку нанесут, возможно, и на других улицах города.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. В столице начали наносить новые виды дорожной разметки, дублирующей знаки "Ограничение максимальной скорости", "Пешеходный переход" и "Дети".

Как отметили в пресс-службе ГУВД Ташкента, пока такая разметка появилась только на улице Бешкайрогоч, однако потом ее, возможно, нанесут и на других улицах города.

В Ташкенте начали испытывать новую краску для дорожной разметки >>>

Придумали новую разметку и изготовили трафареты старший инженер отдела организации и контроля дорожного движения УБДД ГУВД столицы майор Б. Гафуров и его сын Фирдавс.