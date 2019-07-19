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Пешеходный переход в Ташкенте

В Ташкенте начали испытывать новую краску для дорожной разметки

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Общество
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Новая разметка уже нанесена на перекрестке проспекта Мирзо Улугбек и улицы Дурмень. 

ТАШКЕНТ, 19 июл - Sputnik. В Ташкенте начались тестовые испытания краски для дорожной разметки китайского и российского производства, столичный хокимият.

Новая разметка уже нанесена на перекрестке проспекта Мирзо Улугбек и улицы Дурмень. 

"Если наша продукция успешно пройдет испытания, то мы планируем построить в Узбекистане полноценное предприятие по производству краски для дорожной разметки. Сейчас мы ждем результатов тестирования", – отметил представитель китайской компании.

По словам хокимията, тестирование будет длиться около месяца, а уже после власти примут решение - оставлять ее или нет.

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Напомним, в Ташкенте начали наносить новый тип разметки на автомобильные дороги еще в апреле.

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Хокимият совместно с УБДД ГУВД города Ташкента нанесли на улицах Амира Темура (в районе поста "Уч Кахрамон") и на Малой кольцевой автомобильной дороге (возле супермаркета "Корзинка – аэропорт") "островки" безопасности для пешеходов и дополнительной секции для разворота транспортных средств.

 

Теги:
дорога, дороги, разметка, Ташкент, Ташкент, Узбекистан, Узбекистан



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