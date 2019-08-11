Узбекский кинолог установил рекорд на АрМИ-2019

В эстафете участвовали представители команд из России, Беларуси, Казахстана, Алжира и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 11 авг — Sputnik. Узбекистанец Содик Дилмурадов со служебной собакой породы бельгийская овчарка малинуа по кличке Клиф установил рекорд на кинологическом конкурсе "Верный друг" в рамках Армейских международных игр.

Как сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России, рядовой и его подопечный пробежали "Дог биатлон-эстафету" за 5 минут 59 секунд, при этом Дилмурадов не совершил ни одного промаха на огневом рубеже.

В эстафете участвовали представители команд из России, Беларуси, Казахстана, Алжира и Узбекистана. Каждый участник должен был пробежать 1,6 тысячи метров и совершить пять выстрелов из мелкокалиберной биатлонной винтовки БИ-7-2 по мишени из положения стоя с расстояния 30 метров.

Предыдущий рекорд (6 минут 3 секунды) был зафиксирован в прошлом году. Его поставил россиянин Алексей Шраменко с бельгийской овчаркой по кличке Жером.