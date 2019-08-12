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Минюст Узбекистана привлечет АБР к разработке закона об арбитраже

Sputnik / Владимир Федоренко
Общество
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Проект закона "О международном коммерческом арбитраже" будет разработан в соответствии с современными международными стандартами.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Эксперты Азиатского банка развития (АБР) примут участие в разработке закона Узбекистана "О международном коммерческом арбитраже", сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции.

Объем технической помощи составит 225 тысяч долларов. Работа над проектом продлится девять месяцев.

Юстиция.
© Flickr/ Sarah Hina
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Представители АБР также примут участие в разработке поправок к процессуальным кодексам о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений и связанных с ними международных арбитражных разбирательств.

"В целях реализации технического содействия АБР привлечет команду консультантов, состоящих из ведущих международных экспертов", — отметили в министерстве.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев еще в ноябре прошлого года поручил профильным ведомствам в течение двух месяцев завершить разработку проекта "О международном коммерческом арбитраже" и типового закона ЮНИСТРАЛ (Комиссии ООН по праву международной торговли) "О международном торговом арбитраже". 

С 1 апреля 2018-го в стране действует экономический процессуальный кодекс, предусматривающий механизм признания решений иностранных судов и арбитражей.

Теги:
закон, Азиатский банк развития, АБР, Министерство юстиции Узбекистана



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