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Портал госуслуг в Узбекистане обновится и станет удобнее

© Foto : Pixabay
Общество
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Интернет-пользователи смогут получать информацию о государственных услугах без обязательной авторизации в единой системе идентификации. 

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Узбекистанцам с сентября станет доступен обновленный Единый портал интерактивных государственных услуг (ЕПИГУ). Об этом сообщили в пресс-службе Национального агентства проектного управления.

Как отметил генеральный директор Единого интегратора UZINFOCOM Эмиль Гимранов, главная страница сайта стала "легче", с нее убрали всю лишнюю информацию, которая "больше путала, чем помогала". 

Портал госуслуг в Узбекистане обновится и станет удобнее
© Пресс-служба Национального агентства проектного управления
Портал госуслуг в Узбекистане обновится и станет удобнее

"Цветовая гамма стала более разнообразной и приятной для восприятия. Теперь пользователь может создавать собственный виджет в личном кабинете из набора необходимых ему государственных услуг", — сказал Гимранов.

Кроме того, с сентября можно будет получать информацию о государственных услугах без обязательной авторизации в единой системе идентификации. 

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Также сайт обзаведется новым разделом — "Жизненные ситуации".

"В блоке "Рождение ребенка" будут представлены все государственные услуги, связанные с этим событием: выдача соответствующих справок, получение материальной помощи и так далее. В блоке "Свадьба" будут представлены соответствующие услуги: подача заявления в ЗАГС, оплата пошлин и так далее", — отмечается в публикации.

Напомним, Единый портал интерактивных государственных услуг был запущен в июле 2013 года.

Теги:
ЕПИГУ, Узбекистан, Сайт, технологии



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