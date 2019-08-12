По данным Агентства информации и массовых коммуникаций, директором которого является Комил Алламжонов, "Озодлик" намеренно спровоцировало негативную информационную кампанию против него.

ТАШКЕНТ, 12 авг — Sputnik. Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) обвинило радио "Озодлик" в умышленной провокации негативной информационной кампании против Комила Алламжонова.

По данным агентства, радио "Озодлик" несколько дней назад опубликовало в узбекском сегменте Facebook вырванную из контекста цитату Алламжонова из его интервью блогеру Кириллу Альтману. Форма, в которой была преподнесена эта цитата, придала ей негативный оттенок, утверждается в заявлении.

"Радио "Озодлик" преподнесло данную цитату Комила Алламжонова в урезанной и вырванной из контекста форме <...> и тем самым обозначило свою истинную цель — намерение очернить главу АИМК, — говорится в публикации. — Данный материал был отрицательно воспринят общественностью, под ним накопилось более 730 комментариев, около 500 из которых носили дискредитирующий личность и деятельность Комила Алламжонова характер".

Facebook / Ozodlik Radiosi Радио "Озодлик" уличили в попытках очернить Комила Алламжонова

АИМК проанализировало комментарии и выяснило, что подавляющее большинство из них были оставлены с фейковых аккаунтов без какой-либо личной информации и фотографий.

"Как показал анализ, посредством таких фейковых профилей была предпринята информационная кампания, цель которой — всячески муссировать и заложить среди общественности мысль о том, что Комил Алламжонов заинтересован лишь в умножении своего состояния и до народа ему, как и многим другим чиновникам Узбекистана, нет никакого дела. При этом озвучивались также обвинения в коррупции и призывы к его отставке с поста директора АИМК", — отмечается в публикации.

В агентстве заявили, что на медиаплощадке Узбекистана все чаще используют фейковые профили для распространения заведомо ложной информации, и ситуация с "Озодлик" — очередное тому подтверждение. АИМК намерено узнать IP-адреса аккаунтов и передать информацию "в соответствующие органы для принятия мер, предусмотренных законодательством".

"Также мы в очередной раз убедились, что радио "Озодлик" продолжает оставаться сторонником нечестных методов информационной работы и нарушителем принципов журналистской деятельности и этики. При этом руководство этого СМИ так и не ответило на ранее направленные официальные обращения АИМК", — говорится в публикации.

В мае глава агентства Комил Алламжонов опубликовал в Facebook официальное заявление относительно работы радио "Озодлик", в котором назвал его редакционную политику "однобокой и предвзятой", "ориентированной во многом на публикацию тенденциозных и зачастую недостоверных материалов". В той же публикации Алламжонов отметил, что агентство в очередной раз призывает зарубежные и отечественные СМИ не допускать распространения слухов и домыслов и остается открытым и готовым к сотрудничеству в рамках реализуемых реформ в информационной сфере.