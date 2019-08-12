Семенович накормила леопардов, которых изъяли у узбекского контрабандиста

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Сегодня нас посетила Анна Семёнович @ann_semenovich Мы подарили ей массу позитивных эмоций, великолепное настроение и заряд положительной энергии на всю рабочую неделю! Мы ждём каждого из вас! #сафарипарк#сафарипарккраснодар#контакныйзоопарк#отдыхсдетьми#хорошеенастроение#лучшийзоопарк#краснодарскийкрай#солнечныйостров#зоопарк##отдыхссемьей#выходныенасвежемвоздухе#паркгалицкого#парккраснодар#добрыеэмоции#счатьсе#семья#дети#позитив