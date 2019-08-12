Семенович накормила леопардов, которых изъяли у узбекского контрабандиста

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Краснодарском зоопарке "Сафари-парк" российская певица Анна Семенович напоила молоком из бутылочки леопардов, которых в июле изъяли у узбекского контрабандиста.
Пресс-служба зоопарка опубликовала видеоролик, как известная артистка кормит пушистых малышей.
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Сегодня нас посетила Анна Семёнович @ann_semenovich Мы подарили ей массу позитивных эмоций, великолепное настроение и заряд положительной энергии на всю рабочую неделю! Мы ждём каждого из вас! #сафарипарк#сафарипарккраснодар#контакныйзоопарк#отдыхсдетьми#хорошеенастроение#лучшийзоопарк#краснодарскийкрай#солнечныйостров#зоопарк##отдыхссемьей#выходныенасвежемвоздухе#паркгалицкого#парккраснодар#добрыеэмоции#счатьсе#семья#дети#позитив
Напомним, в июле сотрудники Краснодарской таможни задержали гражданина Узбекистана, который хотел нелегально вывезти из России двух детенышей леопарда и бенгальского тигренка.
Мигрант пытался вывезти животных в багаже без сопроводительных документов.
Специалисты выяснили, что самке и самцу леопарда было всего по 1,5 месяца, а белому бенгальскому тигренку - 2,5 месяца.
После того, как животных изъяли у иностранца, их поместили в Краснодарский зоопарк.