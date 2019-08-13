Режим "открытого неба" введут сразу в нескольких аэропортах Узбекистана

Минтрансу, компании Uzbekistan Airports и властям регионов предстоит обеспечить реконструкцию аэропортов, в которых вводится режим "открытое небо".

ТАШКЕНТ, 13 авг — Sputnik. С 1 октября в международных аэропортах четырех городов Узбекистана — Нукусе, Карши, Термезе, Бухаре — введут режим "открытого неба". Это предусмотрено указом президента республики Шавката Мирзиёева.

"Одобрить предложения <...> о введении с 1 октября 2019 года согласно международным правовым нормам режима "открытое небо" в международных аэропортах "Карши", "Нукус" и "Термез" с применением "пятой свободы воздуха", — говорится в документе.

В указанных аэропортах также будет применяться "пятая степень свободы воздуха" для грузов и пассажиров, а в воздушной гавани Бухары — только при перевозке иностранцев.

Глава республики поручил Министерству транспорта и Министерству иностранных дел в двухмесячный срок проинформировать о планируемых нововведениях авиационные власти зарубежных стран и авиаперевозчиков.

Перед Минтрансом, компанией Uzbekistan Airports и властями регионов поставлена задача обеспечить реконструкцию аэропортов, в которых вводится режим "открытое небо".

Напомним, этот режим предусматривает снятие ограничений на полеты в данный аэропорт иностранных перевозчиков.

Пятая степень свободы дает авиакомпаниям, осуществляющим полеты между двумя странами, право брать на борт новых пассажиров и грузы для перевозки в третью страну.