Узбекских бизнесменов защитят от поборов и принудительного труда

Глава республики подписал указ, который предусматривает запрет на принуждение субъектов предпринимательства к участию в работах, не связанных с осуществлением их основной деятельности.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запретил Совету Министров Каракалпакстана и хокимиятам всех уровней привлекать предпринимателей к благоустройству и требовать у них спонсорской помощи.

"Запретить <...> принудительное привлечение субъектов предпринимательства к работам, не связанным с осуществлением их основной деятельности, в том числе оказанию спонсорской и благотворительной поддержки, проведению работ по благоустройству, озеленению территорий, сбору металлолома и макулатуры, а также другим работам", — говорится в указе главы государства. Документ опубликовала Uza.uz

Предпринимателей запрещено вынуждать участвовать в сезонных работах в сельском хозяйстве и других мероприятиях, связанных с отвлечением трудовых ресурсов, денег и иных материальных ценностей.

Кроме того, вето наложено на проведение совещаний и других мероприятий с участием субъектов предпринимательства на принудительной основе, в том числе под угрозой какого-либо наказания.