12:30 14 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Узбекская валюта - сум

Узбекских бизнесменов защитят от поборов и принудительного труда

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
16910

Глава республики подписал указ, который предусматривает запрет на принуждение субъектов предпринимательства к участию в работах, не связанных с осуществлением их основной деятельности.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев запретил Совету Министров Каракалпакстана и хокимиятам всех уровней привлекать предпринимателей к благоустройству и требовать у них спонсорской помощи. 

Абдулла Арипов
© НОК
Решать проблемы узбекских бизнесменов будет сам премьер-министр
"Запретить <...> принудительное привлечение субъектов предпринимательства к работам, не связанным с осуществлением их основной деятельности, в том числе оказанию спонсорской и благотворительной поддержки, проведению работ по благоустройству, озеленению территорий, сбору металлолома и макулатуры, а также другим работам", — говорится в указе главы государства. Документ опубликовала Uza.uz.

Предпринимателей запрещено вынуждать участвовать в сезонных работах в сельском хозяйстве и других мероприятиях, связанных с отвлечением трудовых ресурсов, денег и иных материальных ценностей.

Кроме того, вето наложено на проведение совещаний и других мероприятий с участием субъектов предпринимательства на принудительной основе, в том числе под угрозой какого-либо наказания.

Теги:
принудительный труд, Узбекистан, бизнесмены, предпринимательство, предприниматели, предприниматель



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"
Атамбаев пойдет под суд
Атамбаеву грозит пожизненный срок
Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054