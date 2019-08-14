В Сырдарье могут открыть филиал малайзийского университета Binary

Международный университет менеджмента и предпринимательства Binary принимает студентов с 1984 года.

ТАШКЕНТ, 14 авг — Sputnik. В Сырдарьинской области планируется открыть филиал малайзийского университета Binary, следует из указа президента республики Шавката Мирзиёева. Документ опубликовала Uza.uz.

Глава государства поручил Министерству высшего и среднего специального образования, хокимияту области и Министерству экономики и промышленности в течение месяца проработать вопрос об открытии филиала для обучения по следующим бизнес-направлениям: предпринимательство, маркетинг, управление бизнесом.

Организовать процесс планируется на базе профессиональных колледжей, передаваемых вузам области, в том числе путем привлечения частного сектора.

Международный университет менеджмента и предпринимательства Binary открылся в 1984 году. В нем можно получить образование по направлениям практического предпринимательства в области сельского хозяйства, туризма, информационно-коммуникационных технологий, строительной промышленности и финансовых услуг.

В Binary учатся студенты из 60 стран, в том числе по грантам правительства и ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что в Ташкенте создан филиал Астраханского государственного технического университета, где будут готовить квалифицированные кадры для рыбной отрасли.