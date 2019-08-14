Комил Алламжонов предупредил блогеров и СМИ

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Глава Агентства информации и массовых коммуникаций Комил Алламжонов выступил с официальным заявлением.

Как заявил Алламжонов, владелец информационного ресурса обязан проверять достоверность информации перед её публикацией в Интернете, а также немедленно удалить, если информация окажется неверной или неточной.

Все СМИ и ресурсы должны следовать этому правилу, а также нормам законодательства. А именно: Законам "О средствах массовой информации", "О принципах и гарантиях свободы информации", "Об информатизации", а также Уголовному кодексу РУз и об административной ответственности РУз.

К примеру, в соответствии с законом, владельцам веб-сайтов, администраторам страниц веб-сайта, а также блогерам, категорически запрещается распространять информацию, порочащую честь и достоинство или деловую репутацию граждан, допускающую вмешательство в их частную жизнь.

Отмечается, что оскорбление в печатном или иным способом размноженном тексте либо в средствах массовой информации наказывается штрафом от 200 до 400 минимальных размеров заработной платы или обязательными общественными работами.

Напомним, что недавно Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) обвинило радио "Озодлик" в умышленной провокации негативной информационной кампании против Комила Алламжонова.

По данным агентства, радио "Озодлик" несколько дней назад опубликовало в узбекском сегменте Facebook вырванную из контекста цитату Алламжонова из его интервью блогеру Кириллу Альтману. Форма, в которой была преподнесена эта цитата, придала ей негативный оттенок, утверждается в заявлении.