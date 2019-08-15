Военный медик из Узбекистана установил несколько рекордов на АрМИ-2019

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Старший лейтенант медицинской службы Бобожон Элмуродов набрал 183 балла в ходе этапа "Индивидуальное мастерство" в конкурсе АрМИ "Военно-медицинская эстафета". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.
Результат Элмуродова стал рекордом за весь период проведения соревнований.
Уточняется, что наивысший балл узбекистанцу удалось набрать благодаря упражнению "Стрельба из штатного оружия (пистолета Макарова)".
К тому же Элмуродов за рекордное время в 1 минуту 52,2 секунды преодолел полосу препятствий и получил за нее 446 баллов.
Затем узбекский военный на очередном этапе "Индивидуальное мастерство" в третий раз показал лучший результат и набрал 1178 баллов.