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Соревнования военных медиков в Узбекистане в рамках АрМи—2019

Военный медик из Узбекистана установил несколько рекордов на АрМИ-2019

Министерство обороны Узбекистана
Общество
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (29)
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С 4 по 15 августа в Узбекистане на базе полигона "Фориш" проходил конкурс "Военно-медицинская эстафета".

ТАШКЕНТ, 15 авг – Sputnik. Старший лейтенант медицинской службы Бобожон Элмуродов набрал 183 балла в ходе этапа "Индивидуальное мастерство" в конкурсе АрМИ "Военно-медицинская эстафета". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Узбекистана.

Соревнования военных медиков в Узбекистане в рамках АрМи—2019
Министерство обороны Узбекистана
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Результат Элмуродова стал рекордом за весь период проведения соревнований.

Уточняется, что наивысший балл узбекистанцу удалось набрать благодаря упражнению "Стрельба из штатного оружия (пистолета Макарова)".

К тому же Элмуродов за рекордное время в 1 минуту 52,2 секунды преодолел полосу препятствий и получил за нее 446 баллов.

Затем узбекский военный на очередном этапе "Индивидуальное мастерство" в третий раз показал лучший результат и набрал 1178 баллов.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (29)



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