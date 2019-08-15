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Узбекские болельщики на трибунах по итогам финала Танкового биатлона

Узбекистан победил в финале "Танкового биатлона" на АрМИ-2019

© Sputnik /
Общество
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Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (32)
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Узбекские экипажи прошли трассу быстрее всех соперников, поразив 13 мишеней из 24 и преодолев дистанцию менее чем за два часа.

ТАШКЕНТ, 15 авг — Sputnik. Узбекистан в дебютном для себя сезоне "Танкового биатлона" на АрМИ-2019 стал победителем во втором дивизионе.

Sputnik / Алексей Стефанов
С такими болельщиками - ни один соперник не страшен!

В финале сборная опередила своих соперников из Вьетнама, Кубы и Уганды, пройдя трассу примерно за два с небольшим часа и поразив 13 мишеней из 24. На преодоление трассы с учетом штрафных кругов ушло 1 час 57 минут, передает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Sputnik / Алексей Стефанов
Болельщики на трибунах бурно поддерживали соотечественников.

Для узбекских танкистов это первый серьезный успех на играх. Победить не помешала даже замена танка и технические задержки в начале гонки.

Стоит заметить, что узбекские экипажи называли лучшими еще на стадии полуфинальных заездов.

Sputnik / Алексей Стефанов
Вместе переживаем и радуемся за любимую команду!

Конкурс Армейских международных игр "Танковый биатлон" в этом году проходит с 3 по 17 августа на подмосковном полигоне Алабино. Экипажи соревнуются в гонках со стрельбой, преодолении водных препятствий и демонстрации нормативных показателей в боевой подготовке.

Тема:
Узбекистан на V Армейских международных играх - 2019 (32)



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