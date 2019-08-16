Пришел, увидел, победил: блестящий дебют узбекских танкистов на "АрМИ"

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik, Алексей Стефанов. Радость от победы в финале второго дивизиона "Танкового биатлона" на подмосковном полигоне "Алабино" была бурной: узбекские болельщики срывали голоса, танцевали, обнимались и носили танкистов на руках.
Финал второго дивизиона V Армейских международных выдался "валидольным". Впервые в истории "АрМИ" в "Танковом биатлоне" приняла участие команда из Узбекистана, которая сразу же вошла в число фаворитов. И по мере приближения финального заезда становилось понятно, что у нее есть все шансы на победу.
Но на старте неожиданно резво рванули соперники – танкисты из Кубы, Уганды и Вьетнама. А танк узбекистанской команды неожиданно встал и начал движение, когда другие машины уже вырвались далеко вперед. Небольшая накладка могла серьезно изменить расклад гонки. Ведь и стрельба узбекского экипажа не была безупречной, из-за чего приходилось делать штрафные круги по полигону.
Эмоции били через край
На трибунах на полигоне "Алабино" самая многочисленная группа поддержки была у команды из Узбекистана – с первых минут заезда они то и дело вскакивали со своих мест, размахивали флагами и даже исполняли национальные танцы. Поддержка была мощной. Что происходит на трассе, можно было понять и без реплик комментатора соревнований – по эмоциям зрителей.
Все три танковых экипажа Узбекистана старались не подвести страну и своих болельщиков. Каждый промах - штрафной круг в 500 метров. И таких в общей сложности у команды Узбекистана было около десяти, что могло негативно отразиться на общем результате. Но промахивались или допускали ошибки на дистанции команды всех стран, это и спасало положение.
Во время заезда второго узбекского экипажа было принято решение заменить танк – из-за технических неполадок начались проблемы со стрельбой. По правилам, замену в течение соревновательного дня можно только один раз. К счастью, больше менять танк не понадобилось.
Тем временем на трибунах становилось все жарче. К болельщикам узбекской команды то и дело приходили военные из других стран – чаще всего из России, и даже Уганды. Вместе они начинали болеть за Узбекистан.
"Мы все работаем в Москве, кто-то дольше, кто-то не очень давно и приехали сюда болеть за нашу команду. Очень надеемся, что возьмем первое место!", - не мог скрыть своего волнения один из активных болельщиков Сунатулло Ишназаров, завернувшийся в национальный флаг и разворачивающий его по случаю каждого успеха команды.
"В армии я не служил, но мне очень понравилась стрельба", — дополнил слова приятеля Бекмамат Хедыров, также размахивающий флагом Узбекистана.
"А я к племяннику приехал – он танкист, сегодня как раз выступает. Пригласил меня. Но я и сам люблю танки", - признался Геминжан Ахмедов, сидевший чуть в стороне.
"Очень надеюсь на первое место, - поддержал его Мурад Махмудов. – Пока все идет хорошо, и мы лидируем".
Мы мечтали об этой победе
"Мы в первый раз участвовали в этих соревнованиях, но очень хотели выиграть и выиграли! Мы счастливы и едем к своим родным и близким с победой!" - срывая голос, поделился Тахир Куралов.
Стоявший рядом военный в российской форме Мадамин Мамаджанов тоже не мог сдержать эмоции: «Я за них болел, конечно, как истинный узбек – все-таки в моих жилах течет узбекская кровь. Очень за них рад! А завтра будем болеть за Россию! Желаю им тоже успеха и удачи!».
"Я стрелял из пушки, у меня был промах, зато, когда стрелял из ПКТ (пулемет Калашникова танковый – ред.), я попал в цель. И наши ребята закрыли глаза на мои ошибки, я все исправил и мы выиграли. Спасибо всем родным, кто болел за нас, всему Узбекистану! И тем, кто пришел сюда поболеть за нас! В следующем году мы снова приедем, думаю, будем в первом дивизионе и, дай Бог, там тоже будем первыми!» - сказал капитан Санджара Йулдашева из второго экипажа.Вся команда и болельщики переместились на площадь перед трибуной. Туда же пришли узбекские военачальники. Братание, танцы, и фотографирование продолжилось здесь.
"Я не могу словами все это выразить - ребята молодцы! Мы победили. В следующем году, думаю, будем в первом дивизионе выступать, и ребята достойно себя покажут. Я так переживал, и наши танкисты оправдали доверие», - поделился с агентством Sputnik глава делегации Узбекистана на "АрМИ-2019" полковник Шавкат Мамаджанов.
"Для нас было самым главным, чтобы команда выступила достойно, чтобы техника не подвела. Да, была небольшая заминка, когда произошла неисправность электроспуска и танкисты не могли стрелять из пушки, но мы вовремя заменили танк и все у нас получилось!", — рассказал военнослужащий вооруженных сил Узбекистана полковник Рафаэль Абдулин.
Он вместе с коллегами был настоящим "бойцом невидимого фронта" – работал в группе, готовившей технику к соревнованиям.
"Я испытываю большую радость за нашу страну. Теперь весь мир знает, что в Узбекистане танкисты очень сильные!" - с гордостью заключил Рафаэль Абдулин.