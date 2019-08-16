Пришел, увидел, победил: блестящий дебют узбекских танкистов на "АрМИ"

Узбекистан ярко дебютировал в "Танковом биатлоне" на V Армейских международных играх. Еще на стадии полуфинальных заездов специалисты отмечали отличную подготовку этой команды среди участников второго дивизиона. Узбекские военные не подвели, доказав, что способны выступать на самом высоком уровне. Как ковалась первая победа танкистов из Узбекистана в финале АрМИ, читайте в нашем репортаже.

ТАШКЕНТ, 16 авг — Sputnik, Алексей Стефанов. Радость от победы в финале второго дивизиона "Танкового биатлона" на подмосковном полигоне "Алабино" была бурной: узбекские болельщики срывали голоса, танцевали, обнимались и носили танкистов на руках.

Финал второго дивизиона V Армейских международных выдался "валидольным". Впервые в истории "АрМИ" в "Танковом биатлоне" приняла участие команда из Узбекистана, которая сразу же вошла в число фаворитов. И по мере приближения финального заезда становилось понятно, что у нее есть все шансы на победу.

Но на старте неожиданно резво рванули соперники – танкисты из Кубы, Уганды и Вьетнама. А танк узбекистанской команды неожиданно встал и начал движение, когда другие машины уже вырвались далеко вперед. Небольшая накладка могла серьезно изменить расклад гонки. Ведь и стрельба узбекского экипажа не была безупречной, из-за чего приходилось делать штрафные круги по полигону.

Эмоции били через край

На трибунах на полигоне "Алабино" самая многочисленная группа поддержки была у команды из Узбекистана – с первых минут заезда они то и дело вскакивали со своих мест, размахивали флагами и даже исполняли национальные танцы. Поддержка была мощной. Что происходит на трассе, можно было понять и без реплик комментатора соревнований – по эмоциям зрителей.

Все три танковых экипажа Узбекистана старались не подвести страну и своих болельщиков. Каждый промах - штрафной круг в 500 метров. И таких в общей сложности у команды Узбекистана было около десяти, что могло негативно отразиться на общем результате. Но промахивались или допускали ошибки на дистанции команды всех стран, это и спасало положение.

Во время заезда второго узбекского экипажа было принято решение заменить танк – из-за технических неполадок начались проблемы со стрельбой. По правилам, замену в течение соревновательного дня можно только один раз. К счастью, больше менять танк не понадобилось.

Sputnik / Алексей Стефанов Болельщики на трибунах бурно поддерживали соотечественников.

На этом технические проблемы закончились, и экипажи сменяли друг друга слаженно, без каких-либо сбоев. Сам этот процесс смотрелся довольно зрелищно. На исходную позицию становился экипаж той или иной страны, чья команда полностью прошла четыре положенных круга плюс штрафные. Метрах в пятидесяти от них останавливался танк, глушился двигатель, из него выбиралось три танкиста, которые по грязи и лужам бежали к своим коллегам передать эстафету. Для этого нужно было добежать до танкиста из своей команды и коснуться его. Командир, наводчик-оператор и механик-водитель занимали свои позиции в танке и вырывались на дистанцию.

Тем временем на трибунах становилось все жарче. К болельщикам узбекской команды то и дело приходили военные из других стран – чаще всего из России, и даже Уганды. Вместе они начинали болеть за Узбекистан.

"Мы все работаем в Москве, кто-то дольше, кто-то не очень давно и приехали сюда болеть за нашу команду. Очень надеемся, что возьмем первое место!", - не мог скрыть своего волнения один из активных болельщиков Сунатулло Ишназаров, завернувшийся в национальный флаг и разворачивающий его по случаю каждого успеха команды.

О том, что узбекская команда участвует в соревнованиях, он узнал в интернете и уговорил еще двух друзей взять на работе выходной, чтобы поддержать команду.

"В армии я не служил, но мне очень понравилась стрельба", — дополнил слова приятеля Бекмамат Хедыров, также размахивающий флагом Узбекистана.

"А я к племяннику приехал – он танкист, сегодня как раз выступает. Пригласил меня. Но я и сам люблю танки", - признался Геминжан Ахмедов, сидевший чуть в стороне.

"Очень надеюсь на первое место, - поддержал его Мурад Махмудов. – Пока все идет хорошо, и мы лидируем".

Sputnik / Алексей Стефанов Вместе переживаем и радуемся за любимую команду!

После заездов двух экипажей был объявлен перерыв. Лидерство продолжал удерживать Узбекистан. От подготовки третьих экипажей четырех сборных последнего зависел исход танковой гонки.

Мы мечтали об этой победе

© Sputnik / Третий экипаж команды Узбекистана триумфально завершил эстафету "Танкового биатлона"

Третий узбекский экипаж не подвел и привел страну к победе в «Танковом биатлоне». И что тут началось! Узбекские болельщики начали брататься, целоваться, танцевать, поднимать танкистов из первых двух экипажей на руки и передавать как национальных героев друг другу. А самый эмоциональный болельщик - сержант Тахир Куралов, наводчик-оператор из резервного экипажа, схватил флаг Узбекистана, выбежал с ним на трассу и побежал через лужи и грязь к танку, чтобы передать его танкистам из третьего экипажа. Знамя водрузили на башню танка, который после этого вернулся на исходную позицию победителем.

"Мы в первый раз участвовали в этих соревнованиях, но очень хотели выиграть и выиграли! Мы счастливы и едем к своим родным и близким с победой!" - срывая голос, поделился Тахир Куралов.

Стоявший рядом военный в российской форме Мадамин Мамаджанов тоже не мог сдержать эмоции: «Я за них болел, конечно, как истинный узбек – все-таки в моих жилах течет узбекская кровь. Очень за них рад! А завтра будем болеть за Россию! Желаю им тоже успеха и удачи!».

"Я стрелял из пушки, у меня был промах, зато, когда стрелял из ПКТ (пулемет Калашникова танковый – ред.), я попал в цель. И наши ребята закрыли глаза на мои ошибки, я все исправил и мы выиграли. Спасибо всем родным, кто болел за нас, всему Узбекистану! И тем, кто пришел сюда поболеть за нас! В следующем году мы снова приедем, думаю, будем в первом дивизионе и, дай Бог, там тоже будем первыми!» - сказал капитан Санджара Йулдашева из второго экипажа.

Вся команда и болельщики переместились на площадь перед трибуной. Туда же пришли узбекские военачальники. Братание, танцы, и фотографирование продолжилось здесь.

"Я не могу словами все это выразить - ребята молодцы! Мы победили. В следующем году, думаю, будем в первом дивизионе выступать, и ребята достойно себя покажут. Я так переживал, и наши танкисты оправдали доверие», - поделился с агентством Sputnik глава делегации Узбекистана на "АрМИ-2019" полковник Шавкат Мамаджанов.

"Для нас было самым главным, чтобы команда выступила достойно, чтобы техника не подвела. Да, была небольшая заминка, когда произошла неисправность электроспуска и танкисты не могли стрелять из пушки, но мы вовремя заменили танк и все у нас получилось!", — рассказал военнослужащий вооруженных сил Узбекистана полковник Рафаэль Абдулин.

Он вместе с коллегами был настоящим "бойцом невидимого фронта" – работал в группе, готовившей технику к соревнованиям.

"Я испытываю большую радость за нашу страну. Теперь весь мир знает, что в Узбекистане танкисты очень сильные!" - с гордостью заключил Рафаэль Абдулин.