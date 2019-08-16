Кошмар в ташкентском автобусе: женщина выбила стекло с малышом на руках

После отказа водителя остановить в неположенном месте, девушка начала бить ногами стекло автобуса с грудным ребенком на руках.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. В Ташкенте обсуждают неадекватную пассажирку автобуса, которая пыталась остановить автобус и выйти в неположенном месте. Подробности рассказывают в "Тошшаҳартрансхизмат".

По словам службы, женщина просила остановить автобус на мосту над Чирчиком, неподалеку от рынка Куйлюк. Водитель объяснил женщине, что остановка в данном месте не предусмотрена и может быть опасна для ее жизни.

После чего женщина с ребенком на руках начало уже агрессивно требовать открыть двери и, в конце концов, бить по стеклу ногой.

"На руках у женщины был грудной ребенок, который вследствие резких движений матери и ее криков громко заплакал, что еще больше накаляло напряженную атмосферу в салоне. Несмотря на все попытки водителя объяснить пассажиру ситуацию, женщина продолжила требовать остановить автобус на очень высоких тонах, затем, пнув несколько раз стеклянную часть двери автобуса, разбила ее. Этим она подвергла свою жизнь и жизнь других пассажиров опасности. Сломав автобусные стекла, женщина повредила и себя", – говорится в сообщении.

Правоохранительные органы уже проинформированы и проводят расследование случившегося.

Напомним, в мае пассажир разбил окно в одном из автобусов и скрылся.

Разбил окно и выпрыгнул из автобуса на ходу: шокирующий инцидент в Ташкенте >>

Инцидент произошел в общественном транспорте города Ташкента. Автобус "Мерседес-Бенц", числящийся в составе 4-го автобусного парка, курсировал по маршруту №38. Один из пассажиров - молодой парень - разбил стекло, которое было установлено в салоне как ограждение, и выпрыгнул из автобуса. Затем молодой человек поспешно скрылся.

По информации очевидцев, никто из пассажиров не пострадал, но сам молодой человек получил травмы.