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Разбитое стекло автобуса. Архивное фото

Разбил окно и выпрыгнул из автобуса на ходу: шокирующий инцидент в Ташкенте

© Sputnik / Алексей Даничев
В Узбекистане
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Никто из окружающих не пострадал, но сам "беглец" получил травмы.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Пассажир разбил окно в одном из автобусов и скрылся, сообщает в своем Telegram-канале "Тошшахартрансхизмат".

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Инцидент произошел в общественном транспорте города Ташкента. Автобус "Мерседес-Бенц", числящийся в составе 4-го автобусного парка, курсировал по маршруту № 38. Один из пассажиров - молодой парень - разбил стекло, которое было установлено в салоне как ограждение, и выпрыгнул из автобуса. Затем молодой человек поспешно скрылся.

Автобус-ковчег: общественный транспорт Ташкента против дождя - видео
© Одноклассники
Автобус-ковчег: общественный транспорт Ташкента против дождя - видео
По информации очевидцев, никто из пассажиров не пострадал, но сам молодой человек получил травмы.

О данном инциденте незамедлительно сообщили в органы внутренних дел.

АО "Тошшахартрансхизмат" обратилось ко всем жителям и гостям столицы, попросив уважать других пассажиров во время пользования транспортом, а также бережно и осторожно относиться к автобусам города.

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Теги:
Ташкент, пассажиры, проишествие, автобус



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