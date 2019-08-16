UzAuto Motors представили обновленную Malibu с экономичным двигателем

Новая модель будет дешевле по стоимости, чем предыдущая, на 5 миллионов сумов и представлена в любой цветовой гамме.

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Уже с сентября компания UzAuto Motors начинает поставки двух обновленных моделей Malibu Facelift с двигателем 1,5 Тurbo и Malibu Тurbo 2 литра, сообщается в Telegram.

По словам компании, новая Malibu заменит на рынке Узбекистана Malibu 2.5L и станет его более технологичным и экономичным (30%) преемником.

"Переднеприводный автомобиль стал легче предшественника примерно на 100 кг, но прибавил около 12 см в длину. Такого эффекта удалось достичь благодаря новому турбомотору объёмом всего 1,5 л и мощностью 160 л.с.", - говорится в сообщении.

Примечательно, что по стоимости данная модель будет дешевле предыдущей на 5 миллионов сумов и в любой цветовой гамме.

Также в компании отмечают, что автомобиль больше подходит для стран с жарким климатом.

Помимо этой модели, в продажу поступит Malibu Тurbo 2 литра с обновленным фейслифтом.

Ещё в UzAuto Motors предупредили, что сейчас в официальных автосалонах в наличии остается ограниченное количество автомобилей Malibu 2,5L с полной цветовой гаммой, после чего данная модель Malibu снимается с производства.

СМИ: GM Uzbekistan презентовала новые модели автомобилей >>

Напомним, в мае компания презентовала новые модели автомобилей: Chevrolet Equinox, Chevrolet Traverse и Chevrolet Trailblazer.

Сейчас на трех производственных площадках UzAuto Motors производятся десять моделей авто под брендами Chevrolet и Ravon. Модели Matiz, Cobalt (R4), Lacetti (Gentra), Spark (R2), Nexia (R3) выпускаются на основном производстве в Асаке, а Tracker, Malibu — в филиале в Ташкенте. Модели Damas, Labo сходят с конвейера в филиале в Питнаке.