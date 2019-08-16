В Яккасарайском районе поставят контейнеры для сортировки мусора

Жители смогут сортировать мусор по трем контейнерам: для бумаги, пластика и прочих отходов.

ТАШКЕНТ, 16 авг – Sputnik. В Яккасарайском районе Ташкента в качестве эксперимента поставят контейнеры для первичной сортировки мусора местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

"ГУП "Махсустранс" изучает опыт Караганды по первичной сортировке мусора и запускает пилотный проект в Яккасарайском районе", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в российском городе мусор сразу сортируется жителями, они бросают его в три контейнера: для бумаги, пластика и прочих отходов. Затем бумага прессуется, пластик гранулируется, и все отправляется в Москву на переработку. А бытовой мусор без бумаги и пластика вывозится на полигон, находящийся на расстоянии 15 километров от населённого пункта.

Также в сообщении отмечается, что сейчас власти Караганды оборудуют в городе мусоросборочные пункты, как в Ташкенте.

Напомним, в октябре 2018 года ГУП "Махсустранс" и ТОО "ГорКомТРанс города Караганды" подписали меморандум о сотрудничестве.