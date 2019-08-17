При каких заболеваниях в Узбекистане лечение оказывается бесплатно

Новый приказ уже вступил в силу с сегодняшнего дня в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. В Узбекистане утвердили перечень заболеваний, при которых медицинская помощь оказывается за счет государства, сообщается в официальном документе.

Приказ прошел государственную регистрацию в Министерстве юстиции и уже вступил в силу.

В списке есть заболевания детей до 18 лет — муковисцидоз, атопический дерматит, различные формы церебрального паралича, онкологические, дерматовенерологические и эндокринные заболевания, фтизиатрия и пульмонология, а также заболевания беременных женщин с патологией.

В Узбекистане обязательное медстрахование внедрят в три этапа >>

Напомним, в Узбекистане обязательное медстрахование внедрят в три этапа: в 2021 году проведут эксперимент в Сырдарьинской области, с 2023-го в Каракалпакстане, Ташкенте, Самаркандской, Навоийской, Сурхандарьинской и Ферганской областях, а с 2025 года – по всей стране.

Поэтапное внедрение полисов ОМС в Узбекистане начнется с 1 января 2021 года. Система страхования позволит снизить расходы бюджета и повысить качество медицинских услуг.