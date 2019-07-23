Внедрение будет происходить в три этапа - 2021, 2023 и 2025 год. Также будет создан Фонд обязательного медицинского страхования.

ТАШКЕНТ, 23 июл - Sputnik. В Узбекистане обязательное медстрахование внедрят в три этапа: в 2021 году проведут эксперимент в Сырдарьинской области, с 2023 в Каракалпакстане, Ташкенте, Самаркандской, Навоийской, Сурхандарьинской и Ферганской областях, а с 2025 года – по всей стране, сообщает Norma.uz.

Также известно, что при Кабинете Министров будет создан Фонд обязательного медицинского страхования, а в Каракалпакстане, областях и Ташкенте появятся его территориальные управления.

"В задачи Фонда буду входить управление средствами и реализация механизмов медстрахования граждан и их учета", - говорится в сообщении.

Напомним, поэтапное внедрение полисов ОМС в Узбекистане начнется с 1 января 2021 года. Система страхования позволит снизить расходы бюджета и повысить качество медицинских услуг.

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В апреле этого года Минздрав пригласил ведущих экспертов и консультантов Европейского регионального бюро ВОЗ из Великобритании, Швеции, Испании и Латвии, а также представителей международной финансовой структуры. В работе над системой также принимает участие Национальная служба медицинского страхования Южной Кореи, являющейся одним из лидеров в этой области.

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Седьмого декабря 2018 года Шавкат Мирзиёев утвердил Концепцию развития системы здравоохранения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы. Документ содержит в себе подходы, основанные на рекомендациях Всемирной организации здравоохранения, а также опыте передовых стран. Реформы обеспечат равный доступ населения к медицинской помощи, финансовую защищенность и эффективное распределение ресурсов.