Под поезд ради хайпа: как накажут ташкентского блогера

Пользователи соцсетей осудили бездумный поступок и главным аргументом, почему нужно наказать блогера за выходку, они называли "дурной пример для подростков и молодежи".

ТАШКЕНТ, 17 авг - Sputnik. Блогер, который лег под поезд ради лайков, понесет наказание, сообщает ГУВД Ташкента.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором блогер по имени Артур Бабев бросился под поезд. Съемка производилась на перегоне станций "Салар" - "Чукурсай" в Юнусабадском районе.

19-летний парень выжил только благодаря тому, что лег между рельсами.

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Пользователи соцсетей осудили бездумный поступок и главным аргументом, почему нужно наказать блогера за выходку, они называли "дурной пример для подростков и молодежи".

"В отношении блогера был составлен протокол по статье 183 (Мелкое хулиганство) административного кодекса страны. В настоящее время проходит суд по этому делу", - говорится в сообщении ГУВД.

Напомним, это не первый случай в Узбекистане, когда блогер понесет наказание за свой "хайп". Так, в июне два блогера-подростка из Ташкента решили устроить пранк в метро, однако благодаря публикации в Instagram правоохранительным органам удалось их задержать.

В феврале в узбекском Интернете разгорелся скандал: мнения людей, насчет видеоролика, в котором узбекские школьники издевались над пассажирами автобусов, разделились.

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Многие задались вопросом: а можно ли так издеваться над самаркандцами?

Однако это не помешало парням быстро набрать огромное количество просмотров и продолжить свое занятие.