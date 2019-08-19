Недалеко от Самарканда произошло землетрясение

Эпицентр землетрясения находился в 79 км от Самарканда и Кашкадарьи.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Вчера поздно вечером в Узбекистана произошло землетрясение, сообщает республиканский центр сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.

Толчки наблюдались сразу в нескольких городах Узбекистана.

"Землетрясение произошло в 20:46. Эпицентр находился в 79 км от Самарканда и Кашкадарьи. Сила подземных толчков составила 4,2 балла", - говорится в сообщении.

Сила толчков в Джизаке, Самарканде и Карши составила 2 балла.

Напомним, министерства и ведомства Узбекистана активизируют сотрудничество с зарубежными странами и организациями по снижению рисков стихийных бедствий в рамках программы на 2019-2030 годы.

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Узбекистан расположен в сейсмически активном районе, для которого характерной чертой являются землетрясения магнитудой в пределах 4,0-5,5. Последнее сильное землетрясение в Узбекистане, повлекшее человеческие жертвы, произошло в июле 2011 года. Тогда в Ферганской области были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,5-7. Из-за разрушения жилых построек погибли 13 человек, 86 получили ранения. В горных районах республики регулярно происходят сели и паводки.

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 годы была принята на Всемирной конференции ООН в марте 2015-го в Японии. Документ определяет комплекс мер экономического, правового и научного характера, позволяющих странам формировать свои национальные программы по снижению рисков бедствий.