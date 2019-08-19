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Яндекс запускает новости на узбекском языке

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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СМИ это поможет привлечь новую аудиторию, а пользователи смогут выбирать, на каком языке читать новости.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Яндекс запускает новости на узбекском языке, сообщает UzDaily.

По информации издания, местным СМИ это поможет привлечь новую аудиторию, а пользователи смогут выбирать, на каком языке читать новости.

"У людей должна быть полная и объективная информация о событиях, поэтому мы хотим показывать все новости — и на русском языке, и на узбекском. Многие местные издания уже передают нам русскоязычные статьи. Мы рассчитываем, что СМИ будут делиться и теми материалами, которые они публикуют на узбекском. Тогда наши пользователи будут в курсе всех новостей", - рассказал Евгений Лукьянчиков, региональный директор Яндекса в Узбекистане.

На данный момент Яндекс.Новости работают в Узбекистане только на русском языке.

Напомним, 15 августа стало известно, что Яндекс выпустил виртуальную клавиатуру для смартфонов в Узбекистане.

"Яндекс" запустил виртуальную клавиатуру для узбекистанцев >>

В ней есть подсказки при вводе текста, гифки, эмодзи, стикеры, голосовой ввод и переводчик.

Вести переписку можно на узбекском, русском, английском и еще 12 языках. Писать на узбекском можно как латиницей, так и кириллицей.

Теги:
новости, СМИ, СМИ, Узбекистан, Узбекистан, Яндекс



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