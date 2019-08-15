Теперь писать в смартфонах на узбекском можно будет как латиницей, так и кириллицей.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. В Узбекистане появилась виртуальная клавиатура для смартфонов, которую выпустил на днях "Яндекс", сообщает Spot.uz.

В клавиатуре есть подсказки при вводе текста, гифки, эмодзи, стикеры, голосовой ввод и переводчик.

Spot.uz "Яндекс" запустил виртуальную клавиатуру для узбекистанцев

Вести переписку можно на узбекском, русском, английском и еще 12 языках. Писать на узбекском можно как латиницей, так и кириллицей.

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"Яндекс.Клавиатура" доступна для смартфонов на базе Android, скачать ее можно в Google Play.

Напомним, в марте этого года российская компания "Яндекс" запустила поиск, разработанный специально для Узбекистана.

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Теперь жители республики могут искать информацию, видео и картинки как по всему интернету, так и только на сайтах сети Tas-ix.