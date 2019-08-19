Генпрокуратура возбудила новые уголовные дела в отношении Гульнары Каримовой

Каримову обвиняют в вымогательстве чужого имущества и хищении государственных средств.

ТАШКЕНТ, 19 авг - Sputnik. Генпрокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела в отношении дочери первого президента страны Гульнары Каримовой. Об этом передает пресс-служба госструктуры.

Каримовой предъявлено обвинение по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам республики, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах.

Уголовные дела были возбуждены после проверки информации, поступившей от международной юридической компании White and Case, а также заявлений граждан.

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Уточняется, что Каримова в сговоре с другими лицами купила по заниженной стоимости принадлежащие государству пакеты акций АО "Кувасайцемент" и "Бекабадцемент".

Далее Каримова продала эти пакеты акций иностранным бизнесменам и покровительствовала в последующей их незаконной деятельности, причинившей ущерб интересам Узбекистана в особо крупном размере.

Также Каримова под угрозой применения насилия вынудила граждан и предпринимателей передать свое имущество принадлежащим ей компаниям.

Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.